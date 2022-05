Hàn Quốc tăng cường ngăn chặn virus đậu mùa khỉ du nhập vào trong nước

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 25/5 thông báo tăng cường quản lý và mở rộng hệ thống xét nghiệm trong nước, theo dõi chặt chẽ tình hình quốc tế, nhằm ngăn chặn virus đậu mùa khỉ lây lan vào trong nước.Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương kiêm Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Lee Ki-il trong cuộc họp cùng ngày cho biết cơ quan phòng dịch năm 2016 đã xây dựng hệ thống xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ, và hiện đang lập kế hoạch mở rộng hệ thống xét nghiệm đến các viện nghiên cứu về sức khỏe và môi trường ở các tỉnh, thành trên cả nước.Gần đây, ở Mỹ và châu Âu đã phát sinh các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tính đến nay đã ghi nhận 131 ca nhiễm đậu mùa khỉ tại 19 quốc gia, hơn 100 ca nghi nhiễm và con số này dự kiến sẽ còn gia tăng.Cơ quan phòng dịch đề nghị người dân phải báo cáo cho Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) nếu thấy xuất hiện triệu chứng nghi ngờ như sốt, đau đầu, xuất hiện nốt phồng rộp trong vòng ba tuần sau khi nhập cảnh từ nước ngoài.Trong một tin liên quan, tính đến 0 giờ ngày 25/5, Hàn Quốc ghi nhận thêm 23.956 ca nhiễm COVID-19 mới. Số ca bệnh nguy kịch duy trì ở ngưỡng 200 ca 7 ngày liên tiếp.Chính phủ đã bỏ chỉ định 26.000 giường dành cho bệnh nhân COVID-19 từ tháng trước đến nay và có kế hoạch tiếp tục chuyển đổi sang hệ thống y tế thông thường trong thời gian tới.Cơ quan phòng dịch sẽ chuẩn bị công tác phòng dịch trên toàn diện trong một tuần tới, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi bỏ phiếu cuộc bầu cử địa phương 1/6.Bệnh nhân COVID-19 và người đang cách ly sẽ bỏ phiếu từ 6 giờ 30 phút chiều đến 8 giờ tối ngày 28/5 nếu đi bỏ phiếu sớm và từ 6 giờ 30 phút chiều đến 7 giờ 30 phút tối nếu đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức 1/6, sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu của các cử tri thông thường.