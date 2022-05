18 nước tham gia vào liên minh hydro do Hàn Quốc khởi xướng

Photo : YONHAP News

Liên minh hiệp hội công nghiệp hydro toàn cầu (Global Hydrogen Industrial Association Alliance - GHIAA) do Hàn Quốc khởi xướng đã chính thức được ra mắt vào ngày 25/5, với sự tham gia của 18 nước trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Đức.Lễ ra mắt GHIAA được tổ chức tại Seoul vào cùng ngày với sự tham gia của đại diện hiệp hội hydro 18 nước, trong đó có Liên minh hội tụ hydro Hàn Quốc (The Hydrogen Convergence Alliance - H2KOREA).GHIAA là một liên minh do H2KOREA khởi xướng thành lập nhằm tăng cường hợp tác quốc tế liên quan tới hydro ở khối tư nhân.Tại lễ ra mắt vào cùng ngày, Hàn Quốc được bầu làm nước Chủ tịch GHIAA. Theo đó, Ban thư ký của GHIAA được đặt tại trụ sở của Liên minh hội tụ hydro Hàn Quốc.Trong thời gian tới, H2KOREA sẽ tổ chức hội nghị định kỳ, thiết lập mạng lưới và trung tâm dữ liệu ở lĩnh vực hydro, đóng vai trò cầu nối giữa Chính phủ và khối tư nhân, đẩy mạnh hợp tác về phát triển chính sách, quy chế chung toàn cầu.Bộ Công nghiệp có kế hoạch đa dạng hóa nguồn năng lượng hdyro sạch bằng năng lượng mặt trời, sức gió, điện nguyên tử, khí thiên nhiên, xây dựng cơ sở sản xuất hydro quy mô lớn trong và ngoài nước.Ngoài ra, Chính phủ sẽ hoàn thiện hạ tầng về tàu vận chuyển, mua lại và lưu trữ hydro và amonia, nhằm thúc đẩy nguồn cung hydro trên toàn thế giới, thiết lập tiêu chuẩn chứng nhận hydro sạch toàn cầu.