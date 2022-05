Photo : YONHAP News

Nam diễn viên người Pháp Alain Delon hồi tháng 3 vừa qua đã có quyết định dùng quyền được chết do sức khỏe yếu kém. Câu hỏi được đặt ra là liệu người dân Hàn Quốc nghĩ gì về vấn đề "quyền được chết".Một công dân tại quận Mapo (Seoul) cho rằng con người không có quyền được lựa chọn sinh ra nhưng quyền được chết liên quan đến sinh mạng của mình thì thuộc về phạm trù quyết định của mỗi cá nhân.Một người dân tại quận Dongjak (Seoul) cho biết bác sĩ có thể khuyên người bệnh chọn quyền được chết trong trường hợp không thể chi trả cho số tiền điều trị.Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu thuộc Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul đối với 1.000 người, 76% ủng hộ việc đưa ra luật về quyền được chết hoặc chết nhờ sự can thiệp của bác sĩ. Con số này trong cuộc khảo sát tương tự vào năm 2016 là 40%. Như vậy, sau 5 năm tỷ lệ ủng hộ về quyền được chết đã tăng đáng kể.Lý do tán thành được đưa ra nhiều nhất là do tiếp tục sống cũng không còn ý nghĩa, tiếp theo là quyền được chết một cách tôn nghiêm và giảm đau đớn cho người bệnh.Nhóm nghiên cứu rút ra kết luận lý do tán thành nhiều nhất là kỳ vọng rằng bệnh nhân sẽ được ra đi một cách tôn nghiêm. Tuy nhiên trên thực tế, chỉ có 23% bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối hoặc ở giai đoạn cuối đời nhận được sự chăm sóc tại nhà hoặc bệnh viện chuyên môn để có thể ra đi một cách thanh thản. Bệnh nhân không thể cứu chữa được nữa, không có lựa chọn nào khác ngoài việc uống thuốc giảm đau, thiếu giường chăm sóc lúc cuối đời.Chỉ 2% dân số có nguyện vọng không nhận điều trị duy trì sự sống vô nghĩa. Do đó, để người bệnh có quyền quyết định nhận điều trị duy trì sự sống hay không tăng lên, thì cần mở rộng nhà an dưỡng cuối đời để đảm bảo quyền lợi được chết một cách có tôn nghiêm.Giáo sư Yun Young-ho thuộc khoa Y học gia đình, Đại học quốc gia Seoul cho biết cần thể chế hóa ý nghĩa bao trùm của việc “an tử” (well-dying), tức là làm cho phần đời còn lại của người sắp mất có ý nghĩa hơn như được an dưỡng cuối đời, quyền được quyết định nhận duy trì sự sống, đăng ký hiến tạng và cuối cùng là thực hiện di nguyện cuối đời.Khi nhận thức người dân đã thay đổi, hiện nay là thời điểm cấp bách để thảo luận xã hội về việc được chết một cách uy nghiêm.