Ngoại trưởng Hàn-Mỹ lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 25/5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, thảo luận phương án đối phó với động thái phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên vào sáng cùng ngày.Bộ trưởng hai nước lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của miền Bắc là hành vi khiêu khích nghiêm trọng, đe đọa tới sự an toàn và hòa bình của bán đảo Hàn Quốc và quốc tế. Các động thái khiêu khích này sẽ chỉ khiến liên quân Hàn-Mỹ tăng cường trạng thái phòng thủ, làm miền Bắc ngày càng bị cô lập hơn.Tiếp đó, hai Ngoại trưởng lấy làm tiếc về việc chính quyền Bình Nhưỡng vẫn phát triển hạt nhân và tên lửa giữa lúc người dân nước này đang khổ sở vì dịch COVID-19.Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đoàn kết, đối phó cứng rắn với động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để dự thảo nghị quyết cấm vận mới với miền Bắc sớm được thông qua tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Hiện tại, Mỹ đã trình lên Hội đồng bảo an dự thảo nghị quyết trừng phạt bổ sung với Bắc Triều Tiên, có nội dung cắt giảm mức trần xuất khẩu dầu thô cho miền Bắc xuống 2 triệu thùng/năm.Mặt khác, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn cùng ngày cũng liên tiếp điện đàm với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro, trao đổi về phương án đối phó chung với vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.