Bắc Triều Tiên đã báo cáo tình hình dịch COVID-19 lên WHO

Theo báo cáo "Tình hình dịch COVID-19 trong tuần", Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Bắc Triều Tiên đã báo cáo ghi nhận 1,62 triệu ca sốt và 23 ca tử vong trong vòng từ ngày 13-18/5.Điều này cho thấy miền Bắc đã công bố thống kê liên quan lên tổ chức quốc tế chỉ một tuần sau khi nước này xác nhận về việc bùng phát dịch COVID-19 tại hội nghị Bộ Chính trị đảng Lao động ngày 12/5 do Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un chủ trì.Báo cáo trên của WHO cho biết Bắc Triều Tiên không chia sẻ định nghĩa rõ ràng về các ca sốt, và WHO vẫn đang kiểm chứng nội dung báo cáo của miền Bắc.Trong báo cáo lần này, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của WHO Poonam Khetrapal Singh đã gửi thư cho Đại sứ Bắc Triều Tiên tại New Dehli (Ấn Độ) vào ngày 16/5, đề xuất viện trợ phòng dịch COVID-19 cho miền Bắc.Báo cáo cho biết virus COVID-19 phát hiện tại Bình Nhưỡng là biến thể phụ BA.2 của biến thể Omicron. Ngoài ra, không có bất cứ thông tin gì về tình hình tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của người dân miền Bắc. Báo cáo cho biết tình hình cung cầu thuốc men và trang thiết bị y tế tại Bắc Triều Tiên đã được cải thiện hơn, nước này đã huy động quân đội để cấp phát thuốc 24/24 giờ cho người dân.