Phát hiện Bắc Triều Tiên có dấu hiệu sắp sửa thử hạt nhân lần thứ 7

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 25/5, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-ho cho biết đã phát hiện được Bắc Triều Tiên đang chạy thử thiết bị ngòi nổ hạt nhân nhằm chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân lần thứ 7 tại một địa điểm khác với bãi thử hạt nhân xã Punggye, huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong.Chính phủ Hàn Quốc nhận định Bắc Triều Tiên sắp sửa đạt tới giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Ít khả năng miền Bắc sẽ thử hạt nhân trong vòng một, hai ngày tới, nhưng hoàn toàn có khả năng thử hạt nhân sau đó.Mặt khác, Văn phòng an ninh quốc gia phân tích Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) từ 6 giờ tới 6 giớ 42 phút sáng ngày 25/5. Trong đó, tên lửa phóng đầu tiên là tên lửa ICBM "Hwasong-17".Về ý đồ khiêu khích của Bắc Triều Tiên, ông Kim cho rằng có thể vụ phóng tên lửa mang ý đồ chính trị, thăm dò trạng thái an ninh của Chính phủ mới. Ngoài ra, miền Bắc phóng tên lửa đúng lúc chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiến vào không phận Mỹ sau khi kết thúc hai chuyến công du Hàn Quốc và Nhật Bản, nên có thể động thái khiêu khích của nước này nhằm truyền đi thông điệp chiến lược với Seoul và Washington.Mặt khác, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia nhấn mạnh ba nguyên tắc đối phó của Chính phủ đương nhiệm với hành động quân sự của Bắc Triều Tiên, đó là ghi chính xác miền Bắc phóng tên lửa hay pháo tầm xa, tên lửa đạn đạo hay tên lửa ICBM; có biện pháp quân sự đáp trả; phối hợp thực hiện cùng quân đội Mỹ và phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để quản lý tình hình.