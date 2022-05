Hàn Quốc công nhận mối liên hệ giữa vắc-xin công nghệ mRNA với chứng viêm màng ngoài tim cấp

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã quyết định công nhận mối liên hệ giữa tác dụng phụ sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 công nghệ mRNA như Pfizer, Moderna với bệnh viêm màng ngoài tim cấp xuất hiện trong vòng 42 ngày sau tiêm. Trường hợp vắc-xin AstraZeneca, không có thống kê liên quan đến việc phát sinh viêm màng ngoài tim cấp.Trước đó, Ủy ban an toàn vắc-xin COVID-19 thông báo tỷ lệ phát sinh viêm màng ngoài tim cấp sau khi tiêm mũi hai vắc-xin Pfizer và Moderna đã tăng lần lượt là 6,5 lần và 1,77 lần. Tại Hàn Quốc, có 192 trường hợp xuất hiện viêm màng ngoài tim cấp sau khi tiêm vắc-xin Pfizer và Moderna.Nhóm xúc tiến tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho biết sẽ thông báo riêng về việc đăng ký nhận bồi thường thiệt hại với đối tượng gặp tác dụng phụ nói trên, đồng thời đề nghị người chưa đăng ký nhận bồi thường khẩn trương đăng ký trong vòng 5 năm kể từ ngày phát sinh thiệt hại.Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc KDCA cho biết tính đến 0 giờ ngày 26/5, Hàn Quốc ghi nhận 18.816 ca nhiễm COVID-19 mới, lần đầu tiên xuống ngưỡng 10.000 ca sau 17 tuần (chỉ xét riêng ngày thứ Năm).Số ca nguy kịch tăng thêm 6 ca lên 243 ca, duy trì ở ngưỡng 200 ca 8 ngày liên tiếp. Thêm 34 ca tử vong do COVID-19, nhiều hơn 11 ca so với số liệu một ngày trước. Số ca nhiễm mới có xu hướng giảm dần song tốc độ giảm đã chậm lại.