“Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo liên quan đến COVID-19 nếu Bắc Triều Tiên chấp nhận”

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 25/5 cho biết phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc đã tham dự kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) lần thứ 75 diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ).Người đứng đầu phái đoàn là quan chức phụ trách các vấn đề về hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Yoon Chang-sik ngày 21/5 đã có bài phát biểu với chủ đề “Hòa bình vì sức khỏe, sức khỏe vì hòa bình”.Đầu tiên, ông Yoon bày tỏ lo ngại về số người thiệt mạng, tình trạng xâm phạm nhân quyền và hệ thống y tế bị phá hủy do chiến tranh Ukraine-Nga, hối thúc các bên đương sự giải quyết xung đột.Tiếp đó, liên quan đến tình hình dịch COVID-19 lan rộng tại Bắc Triều Tiên gần đây, quan chức này cho rằng cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc. Nếu Bình Nhưỡng chấp nhận, Seoul sẵn sàng cung cấp các vật phẩm y tế thiết yếu như vắc-xin, thuốc điều trị, máy móc y tế. Hàn Quốc mong nhận được phản hồi của Bắc Triều Tiên.Phía miền Bắc cũng đã có bài phát biểu, giải thích về nỗ lực đối phó với COVID-19, song không đề cập hoặc có phản ứng gì liên quan đến hỗ trợ từ bên ngoài bao gồm cả hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.Phái đoàn Chính phủ Hàn Quốc đã gửi lời chúc mừng ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai dưới cương vị Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Phái đoàn có kế hoạch gặp gỡ đại diện các nước khác như ông Mitchell Wolfe, Giám đốc Y tế thuộc Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC), tìm kiếm phương án hợp tác.Đại hội đồng Y tế thế giới là cơ quan ra quyết định cao nhất của WHO, tổ chức khóa họp thường kỳ vào tháng 5 hàng năm.