Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật điện đàm sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Cho Hyun-dong sáng ngày 26/5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Nhật Bản Mori Takeo, trao đổi về phương hướng đối phó sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên ngày 25/5.Thứ trưởng Ngoại giao ba nước lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của miền Bắc đã vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, là hành vi khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa tới hòa bình và an toàn của bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế.Tiếp đó, quan chức ba nước đồng tình rằng cộng đồng quốc tế cần đối phó cứng rắn và nhất quán với Bắc Triều Tiên, nhất trí tăng cường trao đổi và hợp tác ba bên trong thời gian tới, như biện pháp đối phó trên phương diện Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Thứ trưởng ba nước cũng bày tỏ lo ngại về tình hình COVID-19 nghiêm trọng tại Bắc Triều Tiên thời gian gần đây. Đặc biệt, Seoul và Washington tái khẳng định về ý định viện trợ nhân đạo giúp Bắc Triều Tiên đối phó với dịch COVID-19.Ba quan chức đánh giá chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản vừa qua của Tổng thống Mỹ Joe Biden là cơ hội để nhấn mạnh về tầm quan trọng của phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong các vấn đề bán đảo Hàn Quốc, khu vực và toàn cầu. Các bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ba bên, bao gồm cả hợp tác an ninh.Cùng với đó, Thứ trưởng ba nước nhất trí sớm tổ chức cuộc họp trực tiếp đầu tiên kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt tại Seoul, thảo luận sâu về các vấn đề quan tâm chung.