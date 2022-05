Bắc Kinh tiếp tục khẳng định giải quyết vấn đề Bình Nhưỡng trên phương diện chính trị

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tại buổi họp báo ngày 25/5 đã đưa ra lập trường của Chính phủ nước này liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên vào cùng ngày. Quan chức này cho biết Bắc Kinh đang theo dõi tin tức của các cơ quan hữu quan, và hiện phía miền Bắc cũng chưa công bố thông tin liên quan.Bắc Kinh cho rằng các nước đương sự cần giải quyết vấn đề trên phương diện chính trị. Lập trường này tương tự với phát biểu đưa ra trước đó khi Bình Nhưỡng phóng ICBM hồi tháng 3 vừa qua.Ông Uông Văn Bân hy vọng các bên sẽ nhanh chóng nối lại đối thoại có ý nghĩa càng sớm càng tốt, tìm ra phương án giải quyết cân bằng mối lo ngại của mỗi bên. Bảo vệ hòa bình, ổn định cũng như giải quyết vấn đề bán đảo Hàn Quốc trên phương diện chính trị là phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.Như vậy, Trung Quốc lần này đã tiếp tục không lên án hay chỉ trích hành vi phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.Tiếp đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ lập trường phản đối Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua lệnh trường phạt bổ sung đối với Bắc Triều Tiên. Các nước thành viên Hội đồng bảo an cần duy trì phương hướng chủ đạo là giải quyết theo phương diện chính trị và tìm cách tháo gỡ bế tắc. Lệnh trừng phạt rõ ràng không phải là biện pháp để đạt được mục đích này.Trung Quốc từng đưa ra lập trường cần thận trọng xem xét mối lo ngại an ninh hợp lý của Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ gần đây tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương, mở rộng tập trận quân sự chung và tăng cường hợp tác gồm triển khai vũ khí chiến lược của Mỹ.Trung Quốc đã bỏ phiếu thuận các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên khi miền Bắc phóng ICBM vào năm 2017. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định sau 5 năm, Bắc Kinh giờ đây có vẻ sẽ tăng cường ủng hộ Bình Nhưỡng, trong bối cảnh nước này chịu áp lực từ Washington trên mọi phương diện.