Moody's hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc 2022 xuống 2,5%

Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's (Mỹ) trong báo cáo “Triển vọng vĩ mô toàn cầu” công bố ngày 26/5 đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc theo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế trong năm nay xuống còn 2,5%, giảm 0,2% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 3 vừa qua.Moody's giải thích cán cân thương mại của Hàn Quốc trong tháng 4 đã xấu đi đáng kể do giá nguyên vật liệu như năng lượng tăng khiến kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh, kim ngạch xuất khẩu chững lại do xuất khẩu sang Trung Quốc giảm sâu.Theo báo cáo, sản xuất công nghiệp của Hàn Quốc đã duy trì được khả năng phục hồi nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ xuất khẩu trong các lĩnh vực như chíp bán dẫn, thép và điện tử. Tuy nhiên, rủi ro trong nửa cuối năm đang gia tăng trước những khó khăn từ Trung Quốc và nhu cầu từ châu Âu giảm.Thay vào đó, Moody's đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 từ 2,6% lên 2,8%.Hãng xếp hạng tín nhiệm cũng hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) năm nay xuống còn 3,1% so với mức 3,6% đưa ra trong tháng 3, phản ánh cú sốc chuỗi cung ứng do chiến sự Nga-Ukraine và việc Trung Quốc phong tỏa nhiều thành phố lớn.