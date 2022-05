Công an Việt Nam bắt giữ nhiều cán bộ, lãnh đạo y tế liên quan đến vụ thổi giá kit xét nghiệm COVID-19

Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress ngày 26/5 đưa tin công an Việt Nam đã bắt Phó phòng Quản lý giá Cục Quản lý dược Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Huỳnh với cáo buộc lạm dụng quyền hạn trong quá trình phê duyệt bán bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.Công an cũng đang tiến hành bắt giữ và điều tra nhiều lãnh đạo quân đội, công chức thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Việt Nam (CDC) có nghi ngờ liên quan đến vụ án.Trước đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định kỷ luật Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khiếm khuyết trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao liên quan đến công ty Việt Á.Ủy ban kiểm tra trung ương và Bộ Công an Việt Nam đầu năm nay đã vào cuộc điều tra về quá trình phê duyệt việc bán bộ kit xét nghiệm và tất cả các cáo buộc về khoản tiền thu lợi bất chính từ việc nâng khống giá.Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Tổng giám đốc công ty công nghệ Việt Á Phan Quốc Việt đã nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45% và chi "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỷ đồng. Công ty Việt Á sau đó thu lợi trên 500 tỷ đồng từ vụ việc.