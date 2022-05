Ba ứng cử viên Thị trưởng Seoul tranh luận lần đầu trên sóng truyền hình

Photo : YONHAP News

Tối ngày 26/5, ba ứng cử viên tranh cử chức Thị trưởng Seoul, là Song Young-gil (đảng Dân chủ đồng hành), Oh Se-hoon (đảng Sức mạnh quốc dân), Kwon Su-jeong (đảng Công lý), đã có buổi tranh luận đầu tiên trên sóng truyền hình. Các ứng cử viên đã công kích lẫn nhau quyết liệt về các vấn đề giá cả, bất động sản và việc làm.Trước tiên, các ứng cử viên xung đột ý kiến sâu sắc về vấn đề bất động sản, nội dung quyết định lớn tới lá phiếu của cử tri Seoul. Ứng cử viên đảng đối lập Dân chủ đồng hành chỉ trích cam kết cung cấp "nhà ở cho thuê theo hình thức đặt cọc trọn gói (jeonse) dài hạn" của ứng cử viên Oh Se-hoon đảng Sức mạnh quốc dân là chính sách dành cho người giàu.Ngược lại, ông Oh Se-hoon chỉ ra rằng cam kết nâng hệ số sử dụng đất lên 500% của ứng cử viên Song là phi thực tế. Về phần mình, ứng cử viên Kwon Su-jeong của đảng Công lý chỉ trích chính sách của hai ứng cử viên trên đều xuất phát từ quan điểm sai lầm đó là chỉ cần tăng cung nhà là có thể giải quyết toàn bộ vấn đề bất động sản.Bên cạnh đó, ứng cử viên Song còn nêu ra vấn đề trong phát ngôn của Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-ki về việc bán lại 40% cổ phần của Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon, cho rằng Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol đang có ý đồ tư nhân hóa doanh nghiệp Nhà nước.Khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi mỗi ứng cử viên hãy nói lên thành phố Seoul mà mình mơ ước, ứng cử viên Song Young-gil trả lời "một thành phố của hy vọng, nơi bất cứ ai cũng có được ngôi nhà của riêng mình", ứng cử viên Oh Se-hoon trả lời "thành phố vì người yếu thế", và ứng cử viên Kwon Su-jeong là "thành phố Seoul nơi tôn trọng giá trị của mồ hôi".