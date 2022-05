Thông tuyến đường sắt đô thị Sillim nối Yeouido tới Đại học quốc gia Seoul

Photo : YONHAP News

Lúc 10 giờ sáng ngày 27/5, chính quyền thành phố Seoul đã tổ chức lễ thông tuyến đường sắt đô thị Sillim nối Yeouido với Đại học quốc gia Seoul.Sự kiện có sự tham gia của quyền Thị trưởng Seoul Cho In-dong cùng hai ứng cử viên tranh cử chức Thị trưởng Seoul trong cuộc bầu cử địa phương 1/6 là Oh Se-hoon (đảng Sức mạnh quốc dân), Song Young-gil (đảng Dân chủ đồng hành).Tuyến Sillim có tổng chiều dài 7,8 km đi qua 11 nhà ga, nối từ ga Saetgang ở Yeouido tới ga Gwanak (Đại học quốc gia Seoul). Thời gian đi từ điểm đầu tới điểm cuối là 16 phút, có thể nối tuyến với tuyến tàu điện ngầm số 9, số 1, số 7 và số 2. Tuyến tàu mới được áp dụng hệ thống kiểm soát tàu hỏa nền tảng vô tuyến viễn thông do Hàn Quốc tự phát triển, nên có thể tự chạy mà không cần có người lái.Tuyến tàu mới bắt đầu chạy chính thức từ lúc 5 giờ 3 phút sáng ngày 28/5. Vào các ngày thường, tàu sẽ chạy tới 1 giờ sáng; thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ chạy tới 12 giờ đêm.Thành phố Seoul cho biết sau khi tuyến tàu mới đi vào hoạt động, thời gian di chuyển từ ga Saetgang tới Đại học quốc gia Seoul sẽ giảm được một nửa so với khoảng 35 phút di chuyển bằng xe buýt như hiện nay.