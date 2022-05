Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật ra tuyên bố chung lên án Bắc Triều Tiên mà không hội đàm trước

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 28/5 đã ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ hành động phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, nhất trí tăng cường hợp tác ba bên hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định lập trường đối thoại vô điều kiện với miền Bắc, kêu gọi nước này quay trở lại bàn đàm phán.Việc Ngoại trưởng ba nước ra tuyên bố chung mà không tổ chức hội đàm trước đó là khá bất thường, có vẻ nhằm tăng cường sự phối hợp ba bên trong các vấn đề nổi cộm hiện nay của bán đảo Hàn Quốc.Tuyên bố chung cũng đề cập đến cuộc tập trận liên quân song phương Hàn-Mỹ, Mỹ-Nhật đã được thực hiện nhằm đối phó với hành vi khiêu khích gần đây của Bắc Triều Tiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh.Trước đó, tại lễ tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ (Naval Academy) diễn ra ngày 27/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có lập trường tương tự khi phát biểu rằng tăng cường mối quan hệ đồng minh và đối tác toàn cầu là phương tiện quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại.Ngoài ra, trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không thể thông qua dự thảo nghị quyết về lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên do Trung Quốc và Nga dùng quyền phủ quyết.Trước tình hình này, một ngày sau khi Hội đồng bảo an có kết quả biểu quyết không thông qua dự thảo nghị quyết, Bộ Tài chính Mỹ đã đơn phương ra lệnh trừng phạt bổ sung đối với một công dân mang quốc tịch miền Bắc và ba cơ quan của Nga. Washington cáo buộc các đối tượng này đã giúp đỡ Bình Nhưỡng phát triển tên lửa.Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson cảnh báo Mỹ sẽ tiếp tục đơn phương áp thêm lệnh cấm vận nếu Bắc Triều Tiên không dừng việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.