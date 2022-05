Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản dự kiến nhóm họp liên tiếp trong tháng 6

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc gia tăng do các vụ khiêu khích tên lửa liên tiếp của Bắc Triều Tiên và nước này có dấu hiệu đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7, ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang gấp rút tăng cường phối hợp ngoại giao trong tháng tới.Mở đầu cho chuỗi đàm phán Hàn-Mỹ-Nhật sẽ là cuộc họp của quan chức phụ trách hạt nhân ba nước dự kiến diễn ra tại thủ đô Seoul ngày 3/6.Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Kim Gunn sẽ lần lượt nhóm họp song phương và ba bên với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro, thảo luận đối sách ứng phó đối với hành động khiêu khích liên tiếp của miền Bắc.Đây sẽ là hội nghị trực tiếp đầu tiên của quan chức phụ trách hạt nhân ba nước kể từ khi Chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt và sau gần 4 tháng kể từ cuộc gặp trực tiếp tại thành phố Honolulu, Hawaii (Mỹ) hồi giữa tháng 2 vừa qua.Vào khoảng trung tuần tháng 6, ba nước sẽ tổ chức Hội nghị cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Sau đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin sẽ đến thăm Mỹ để nhóm họp với người đồng cấp Mỹ Anthony Blinken và dự kiến thăm Nhật Bản để gặp Ngoại trưởng Hayashi Yoshimasa trên đường trở về nước. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thảo luận về lịch trình với Bộ Ngoại giao hai nước Nhật Bản và Mỹ.Ở lĩnh vực quốc phòng, ngày 12/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nhật Bản Kishi Nobuo dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác ba bên về mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của miền Bắc bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) tại Singapore ngày 12/6.Cuối cùng, lãnh đạo ba nước Hàn-Mỹ-Nhật có khả năng sẽ nhóm họp thượng đỉnh nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Madrid, Tây Ban Nha vào cuối tháng tới.Vẫn chưa rõ liệu cuộc gặp thượng đỉnh này có diễn ra hay không vì có nhiều biến số như Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ mới diễn ra cách đây không lâu và có quá nhiều nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO. Tuy nhiên, có khả năng lãnh đạo ba nước sẽ gặp gỡ và trao đổi ý kiến ​​về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng, dù chỉ rất ngắn ngủi.Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật đến nay vẫn chưa rõ có được tổ chức hay không do vấn đề lịch sử trong quá khứ. Mặc dù vậy, cả Seoul và Tokyo đều thể hiện ý chí cải thiện mối quan hệ và Washington đặc biệt quan tâm đến điều này. Do đó, khả năng Hàn Quốc và Nhật Bản quay lưng tại cuộc họp có cả Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự khó có thể xảy ra.Nếu vậy, dù không diễn ra hội đàm song phương Hàn-Nhật thì lãnh đạo ba nước Hàn-Mỹ-Nhật cũng sẽ nhóm họp trực tiếp. Đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio có cơ hội gặp mặt trực tiếp.