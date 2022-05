Phát điện năng lượng tái tạo chiếm 7,5% tổng điện năng sản xuất tại Hàn Quốc năm 2021

Photo : YONHAP News

Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) ngày 30/5 cho biết lượng phát điện bằng năng lượng tái tạo trong năm 2021 của Hàn Quốc đạt 43.085 GWh (gigawatt giờ), chiếm 7,5% tổng lượng điện năng sản xuất, mức cao kỷ lục, cao gấp ba lần so với 10 năm trước. Nếu tính về tổng lượng điện thì điện năng lượng tái tạo cũng tăng gấp 3,5 lần so với 12.190 GWh của năm 2011.Kết quả này có được là nhờ Chính phủ Hàn Quốc liên tục xúc tiến chính sách giảm phát thải khí nhà kính, đối phó với hiện tượng Trái đất nóng lên và biến đổi khí hậu.Tỷ trọng phát điện bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LPG), có lượng phát thải khí nhà kính và bụi nhỏ thấp nhất trong số các nhiên liệu hóa thạch, cũng tăng 6,5%, từ 22,7% năm 2011 lên 29,2% năm ngoái. Ngược lại, phát điện bằng than đá, có lượng phát thải carbon dioxit cao nhất, đạt 197.600 GWh, giảm 2,6% so với năm 2011; tỷ trọng giảm 6,5%, từ 40,8% xuống 34,3%.Phát điện nguyên tử tăng 2,1%, từ 154.723 GWh năm 2011 lên 158.015 GWh vào năm ngoái, nhưng tỷ trọng giảm 3,7%. Điều này là bởi lượng phát điện nguyên tử tăng nhẹ, trong khi phát điện bằng năng lượng tái tạo và LPG tăng mạnh hơn.Trong năm ngoái, công suất thiết bị phát điện bằng năng lượng tái tạo và năng lượng nguyên tử đã lần đầu có sự đảo ngược.Công suất thiết bị phát điện bằng năng lượng tái tạo tính tới tháng 12 năm ngoái đạt 24.855 MW, cao hơn 6,9% so với công suất thiết bị phát điện nguyên tử là 23.250 MW. Trước đó, vào năm 2020, công suất thiết bị phát điện năng lượng tái tạo đạt 20.545 MW, thấp hơn 11,6% so với công suất thiết bị phát điện nguyên tử.Công suất thiết bị phát điện năng lượng tái tạo tăng mạnh hàng năm do chính sách cắt giảm khí nhà kính của Chính phủ tiền nhiệm, trong khi công suất thiết bị phát điện nguyên tử lại giữ nguyên từ năm 2019 do chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử.Tuy nhiên, Chính phủ mới của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tuyên bố hủy chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử, mở rộng tỷ trọng năng lượng nguyên tử.Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị khí thế giới (World Gas Conference) tại thành phố Daegu ngày 24/5 vừa qua, Tổng thống Yoon khẳng định Hàn Quốc sẽ làm tròn vai trò và trách nhiệm trong nỗ lực trung hòa carbon của cộng đồng quốc tế. Phải kết hợp phát điện nguyên tử, năng lượng tái tạo, khí thiên nhiên một cách hợp lý.Phát biểu này được phân tích mang hàm ý Hàn Quốc sẽ tiếp tục cắt giảm tỷ trọng phát điện bằng than đá, nhưng cũng sẽ mở rộng tỷ trọng điện nguyên tử ngoài năng lượng tái tạo.Điều được dư luận quan tâm hàng đầu hiện nay là liệu Chính phủ sẽ thiết lập mục tiêu mở rộng tỷ trọng điện nguyên tử ở mức nào. Một quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết Chính phủ có thể sẽ công bố mục tiêu cụ thể vào cuối năm nay.