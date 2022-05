Bắt đầu chi trả tiền bù đắp thiệt hại do COVID-19 cho 3,71 triệu tiểu thương

Photo : YONHAP News

Do Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo ngân sách bổ sung lần hai năm 2022 vào đêm ngày 29/5, Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu chi trả tiền bù đắp thiệt hại do COVID-19 tối đa 10 triệu won (8.060 USD) cho 3,71 triệu tiểu thương trên cả nước.Đối tượng được hỗ trợ là những tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu năm từ 1 tỷ won (805.900 USD) tới dưới 5 tỷ won (4,03 triệu USD), mở cửa kinh doanh trước ngày 15/12 năm ngoái, và vẫn hoạt động tính đến ngày 31/12 cùng năm, có doanh thu giảm do biện pháp phòng dịch COVID-19 của Nhà nước.Đợt hỗ trợ lần này có bao gồm thêm các nhà hàng, quán cà phê, cơ sở thể thao trong nhà có doanh thu năm từ 3 tỷ won (2,4 triệu USD) tới dưới 5 tỷ won chưa từng được nằm trong đối tượng hỗ trợ khẩn cấp trước đó của Chính phủ.Thời gian đăng ký hưởng hỗ trợ là trong vòng hai tháng, từ ngày 30/5 tới ngày 29/7.Dựa trên cơ sở dữ liệu về tiền hỗ trợ khẩn cấp chi trả trước đó, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm đã chọn ra 3,48 triệu đơn vị thỏa mãn điều kiện, bắt đầu gửi tin nhắn hướng dẫn cho các đơn vị này từ 12 giờ trưa ngày 30/5.Các đơn vị kinh doanh nhận được tin nhắn hướng dẫn sẽ có thể đăng ký nhận hỗ trợ thông qua trang web, hoàn thành các bước xác thực là có thể được nhận tiền hỗ trợ ngay trong ngày đăng ký. Tuy nhiên, nếu chủ đơn vị kinh doanh đăng ký sau 7 giờ tối thì sẽ được nhận tiền hỗ trợ vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm sau.Để tránh trường hợp xảy ra hỗn loạn do nhiều đơn đăng ký dồn vào một lúc, trong hai ngày đầu 30 và 31/5, các đơn vị sẽ đăng ký theo số "chẵn lẻ" của giấy phép đăng ký kinh doanh. Từ ngày 1/6 trở đi thì đăng ký đồng loạt. Còn lại 230.000 đơn vị kinh doanh cần xác thực thêm giấy tờ khác sẽ được nhận tiền hỗ trợ từ ngày 13/6.Số tiền hỗ trợ được chia thành 9 bậc, từ 6 triệu won (4.830 USD) tới tối đa 8 triệu won (6.447 USD) tùy theo tỷ lệ giảm doanh thu và quy mô doanh thu của đơn vị đó.Riêng 50 ngành nghề bị giảm doanh thu trên 40% như lữ hành và các doanh nghiệp vừa có doanh thu năm dưới 5 tỷ won thực thi biện pháp phòng dịch của Chính phủ có thể được hỗ trợ tối đa 10 triệu won (8.060 USD).