Seoul bác lại phản đối của Tokyo về hoạt động khảo sát biển gần đảo Dokdo

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/5 cho biết hoạt động khảo sát vùng biển xung quanh đảo Dokdo của tàu thuyền Hàn Quốc là hợp pháp theo luật pháp liên quan trong nước và quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS). Do đó, Chính phủ Hàn Quốc không có lý do nào để chấp nhận những phản đối của phía Nhật Bản.Trước đó, tại buổi họp báo sáng cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết đã xác định được một tàu khảo sát thuộc Viện thủy văn và hải dương học Hàn Quốc (KHOA) đặt một thứ gì đó giống dây dẫn tại vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, phía Bắc đảo Dokdo vào ngày 29/5. Ngay lập tức, qua kênh ngoại giao, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt ngay hoạt động này do Seoul đã không xin phép Tokyo trước khi tiến hành khảo sát.Đây là lần đầu tiên sau 5 năm kể từ tháng 5 năm 2017, Chính phủ Nhật Bản lên tiếng phản đối cuộc khảo sát biển xung quanh đảo Dokdo của phía Hàn Quốc. Nhật Bản vẫn giữ vững quan điểm rằng Dokdo là lãnh thổ lâu đời của mình, và các vùng biển xung quanh đảo Dokdo cũng thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Tokyo.