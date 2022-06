Thực hiện phương án điều chỉnh từng bước hệ thống điều trị COVID-19 tại nhà

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 31/5, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc Lee Sang-min phát biểu sẽ thực hiện phương án điều chỉnh từng bước hoạt động điều trị COVID-19 tại nhà, cân nhắc đến quy mô lây nhiễm có xu hướng giảm toàn diện và việc áp dụng hệ thống “điều trị nhanh” (fast track) cho đối tượng có rủi ro cao.Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường thêm trung tâm điều trị ngoại trú để bệnh nhân COVID-19 có thể đến bệnh viện thăm khám trong thời gian cách ly, cung cấp dịch vụ hướng dẫn về bệnh viện điều trị ngoại trú qua cổng thông tin, tích cực hướng dẫn cho người dân thông qua tin nhắn.Ngoài ra, Chính phủ sẽ điều chỉnh số lần theo dõi đối với bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà cần quản lý tập trung từ hai lần như hiện nay xuống còn một lần.Ông Lee nhấn mạnh theo kết quả thảo luận của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 20/5 vừa qua, quy định cách ly bắt buộc trong vòng 7 ngày khi bị nhiễm bệnh được kéo dài thêm 4 tuần, nên người dân vẫn có nhu cầu điều trị tại nhà. Cơ quan phòng dịch sẽ tiếp tục duy trì hệ thống ứng phó và hướng dẫn 24/24 giờ để đảm bảo bệnh nhân COVID-19 không gặp trở ngại trong quá trình điều trị.Cùng ngày, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi thông báo sẽ tạm dừng hoạt động của 12 trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ trên toàn quốc từ ngày 1/6, chỉ duy trì hoạt động của một trung tâm được chỉ định là dành cho đối tượng người nước ngoài sau nhập cảnh.Ngoài ra, trạm xét nghiệm tạm thời trên toàn quốc cũng chỉ hoạt động đến ngày 31/5. Hiện trên toàn quốc chỉ còn 78 trạm xét nghiệm tạm thời hoạt động sau khi số ca nhiễm COVID-19 có xu hướng giảm. Từ ngày 1/6, trạm xét nghiệm tạm thời sẽ được sáp nhập với phòng khám sàng lọc của trung tâm y tế.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 31/5, Hàn Quốc ghi nhận 17.191 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm xuống ngưỡng 10.000 ca sau 17 tuần (chỉ xét riêng các ngày thứ Ba). Số ca tử vong do COVID-19 là 9 ca, tiếp tục ở mức một chữ số.