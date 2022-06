Hàn Quốc và Ba Lan nhất trí tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng Lee Jong-sup chiều ngày 30/5 đã tiếp người đồng cấp Ba Lan Mariusz Błaszczak tại trụ sở của Bộ Quốc phòng (quận Yongsan, Seoul). Hai bên đã thảo luận về hợp tác quốc phòng và công nghiệp quốc phòng cũng như tình hình an ninh thời gian gần đây.Trong cuộc họp, Bộ trưởng Lee phát biểu Hàn Quốc và Ba Lan tuy xa nhau về khoảng cách địa lý, song với tư cách là quốc gia chia sẻ giá chị chung như dân chủ, công lý và tự do, hai nước đang hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm cả quốc phòng.Đáp lại, Bộ trưởng Błaszczak cũng bày tỏ hài lòng về việc hai nước duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh dựa trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược.Tiếp đó, hai Bộ trưởng đều đồng tình rằng hợp tác công nghiệp quốc phòng sẽ giúp quan hệ song phương thêm khăn khít, đóng góp vào việc thúc đẩy lợi ích chung giữa hai nước, qua đó nhất trí tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực này.