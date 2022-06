CIA: “Bắc Triều Tiên thiếu hụt khoảng 860.000 tấn lương thực”

Photo : YONHAP News

Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) ngày 31/5 ước tính quy mô thiếu hụt lương thực ở Bắc Triều Tiên là khoảng 860.000 tấn, tương đương lượng lương thực dùng trong hai đến ba tháng. Con số này tương tự quy mô mà CIA ước tính vào năm ngoái.Thông tin trên được cập nhật gần đây trên Niên giám về các quốc gia thế giới "The World Factbook" (www.cia.gov). Theo đó, CIA cho rằng một phần lớn dân số miền Bắc có mức tiêu thụ lương thực thấp và gặp khó khăn về lương thực.CIA lo ngại an ninh lương thực của người dân Bắc Triều Tiên sẽ còn trầm trọng hơn nữa do tình hình kinh tế khó khăn trước làn sóng lây nhiễm COVID-19. Nếu Bình Nhưỡng không thể bù đắp được 860.000 tấn lương thực thiếu hụt này thông qua nhập khẩu hoặc viện trợ lương thực thì các hộ gia đình ở nước này sẽ phải trải qua “giai đoạn cực kỳ khó khăn”.Về vấn đề này, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc tái khẳng định lập trường của Chính phủ Seoul về việc xúc tiến nhất quán hỗ trợ nhân đạo cho người dân miền Bắc, tách biệt với các vấn đề chính trị và quân sự. Hiện nay là thời điểm cấp bách mà hai miền Nam-Bắc cần hợp tác phòng dịch COVID-19. Seoul vẫn đang chờ phản hồi từ phía Bình Nhưỡng về vấn đề này.Trong khi đó, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) cùng ngày đưa tin theo dữ liệu vệ tinh của Cơ quan quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), toàn bộ lãnh thổ miền Bắc được biểu thị bằng màu đỏ sẫm, tức tình trạng hạn hán tại nước này đang ở mức “nghiêm trọng”.Khu vực được biểu thị là “hạn hán nghiêm trọng” chỉ xuất hiện ở khu vực miền Trung như tỉnh Bắc Hwanghae và Nam Hwanghae vào tháng 4, nhưng đến nay phạm vi đã được mở rộng đến vùng phía Bắc như tỉnh Hamgyong.Mặt khác, Niên giám về các quốc gia thế giới của CIA chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển tên lửa và đang mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn chiến thuật (CRBM), tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM), tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Từ những năm 2010 đến những năm 2020, nhằm tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên hợp quốc, miền Bắc đã tiến hành nhiều hoạt động bất hợp pháp như tấn công mạng để lấy kinh phí phục vụ cho chương trình vũ khí hủy diện hàng hoạt (WMD) và tên lửa đạn đạo.Bên cạnh đó, CIA ước tính cho đến năm nay, tổng dân số của Bắc Triều Tiên là 25.955.138 người, trong đó khoảng 12%, tương đương 3,13 triệu người, sống tại Bình Nhưỡng. Tuổi thọ kỳ vọng bình quân ở nước này là 71,77 tuổi, trong đó ở nam giới là 67,88 tuổi và và nữ giới là 75,88 tuổi.