Truyền thông đối ngoại Bắc Triều Tiên lần đầu lên tiếng chỉ trích Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Trang web tuyên truyền đối ngoại "Tiếng vọng" (Meari) của Bắc Triều Tiên ngày 31/5 đăng tải bài viết chỉ trích tuyên bố chung công bố sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ ngày 21/5 tại Seoul vừa qua là "Điều ước Ất Tỵ phiên bản hiện đại", là tuyên bố tồi tệ nhất, vượt lên trên tất cả các điều ước bất bình đẳng từ trước tới nay. (Điều ước Ất Tỵ 1905 có nội dung về việc Nhật Bản cưỡng chế sáp nhập bán đảo Hàn Quốc).Tại Hội nghị thượng đỉnh vừa qua, lãnh đạo Hàn-Mỹ đã nhất trí tổ chức thảo luận về việc mở rộng phạm vi, quy mô tập trận và diễn tập chung Hàn-Mỹ, tái khởi động Nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG), thảo luận triển khai kịp thời các tài sản chiến lược của quân đội Mỹ.Bắc Triều Tiên cho rằng thông qua các nội dung này, Hàn Quốc đã chính thức hóa chính sách cứng rắn với Bình Nhưỡng, lộ rõ bản chất đối đầu, thân Mỹ, bán nước. Điều này cũng cho thấy Hàn Quốc đã trở thành chiến trường hạt nhân của Mỹ.Về việc lãnh đạo Hàn-Mỹ tập trung thảo luận về các vấn đề "an ninh kinh tế" như công nghệ cao, chuỗi cung ứng, vấn đề nổi cộm trên toàn cầu, miền Bắc chỉ trích rằng Hàn Quốc đang "lún sâu" vào mưu đồ xây dựng mạng lưới phong tỏa kinh tế của Mỹ nhắm vào quốc gia trong khu vực, một điều không hề phù hợp với tình hình kinh tế và năng lực ngoại giao yếu kém của miền Nam.Một trang web tuyên truyền khác của miền Bắc là "Tiếng vọng thống nhất" cũng đăng tải bài viết lên án việc Seoul và Washington nhất trí ra mắt "Đối thoại an ninh kinh tế NSC", kênh hợp tác giữa Văn phòng Tổng thống hai nước, nhằm phát triển quan hệ đồng minh an ninh kinh tế và công nghệ. Trang web này chỉ ra rằng các nội dung này mặt ngoài mang ý nghĩa tăng cường hợp tác nhưng thực tế là "siết chặt bẫy lệ thuộc".Trong khi đó, trang web tuyên truyền "Dân tộc chúng ta" thì dẫn lời đánh giá của truyền thông và chuyên gia Hàn Quốc, chỉ ra rằng những lời lẽ phỉ báng chống lại Bắc Triều Tiên trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua sẽ càng khiến hai miền Nam-Bắc rơi vào đối đầu và hoài nghi hơn nữa. Hàn Quốc sẽ gánh chịu thiệt hại kinh tế vô cùng lớn khi giao chủ quyền kinh tế vào tay Mỹ.Đây là lần đầu tiên các kênh truyền thông tuyên truyền của Bắc Triều Tiên đưa ra lập trường chỉ trích Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sau 10 ngày diễn ra hội nghị.