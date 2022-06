G7 lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 30/5 (giờ địa phương) đưa tin Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đã ra tuyên bố chung lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên.Theo nội dung đưa tin, Ngoại trưởng các nước G7 cùng ngày đã ra tuyên bố chung với Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell, bày tỏ lo ngại về một loạt vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo chưa từng có tiền lệ của Bắc Triều Tiên, với hệ thống ngày càng đa dạng hơn trên mọi phạm vi.Tuyên bố lên án vụ thử nghiệm tên lửa ICBM ngày 25/5 vừa qua của miền Bắc bằng những ngôn từ quyết liệt nhất, hối thúc các nước thành viên Liên hợp quốc cùng lên án hành động của Bình Nhưỡng.Bắc Triều Tiên đã phóng ba tên lửa, trong đó có tên lửa ICBM vào ngày 25/5, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc lịch trình công du hai nước Hàn Quốc, Nhật Bản và đang trên đường về nước.Sau đó, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành biểu quyết dự thảo cấm vận bổ sung với Bình Nhưỡng do Mỹ khởi xướng, nhưng dự thảo đã không được thông qua do hai nước thành viên thường trực Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết.G7 là một cơ chế thảo luận kinh tế và an ninh của các nước phát triển gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Canada, Đức và Ý.