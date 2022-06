Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về hạ tầng xe ô tô điện

Photo : Getty Images Bank

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 31/5 công bố báo cáo "Triển vọng ô tô điện toàn cầu - Xu hướng hạ tầng sạc điện năm 2022".Theo báo cáo này, số ô tô điện trên mỗi trụ sạc điện (Charging Points per EV) của Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 2,6 chiếc. Chỉ số này được tính bằng cách lấy tổng số xe ô tô điện, ngoại trừ các xe ô tô thương mại cỡ vừa và lớn, chia cho số trụ sạc hiện có. Nếu chỉ số càng thấp có nghĩa là gánh nặng sạc điện cũng ở mức thấp.Chỉ số 2,6 xe trên mỗi trụ sạc của Hàn Quốc là thấp nhất trong số 30 nước được khảo sát. Chỉ số này của khu vực châu Âu là 15,5 chiếc, bình quân toàn thế giới là 9,5 chiếc; Trung Quốc, thị trường ô tô điện lớn nhất thế giới, là 7,2 chiếc.Ở chỉ số về công suất thiết bị sạc trên mỗi xe ô tô điện (kW per EV), một chỉ số cân nhắc tới tính năng của hạ tầng sạc điện và tốc độ sạc, Hàn Quốc đạt 6,5 kW, cũng đứng thứ nhất trong số các nước được khảo sát. Chỉ số này của Trung Quốc là 3,8 kW, bình quân chung toàn thế giới là 2,4 kW, châu Âu là 1 kW.Tuy nhiên, bắt đầu từ năm ngoái, số xe ô tô điện bán ra tại Hàn Quốc tăng vọt, nhưng các trụ sạc điện của Hàn Quốc chủ yếu vẫn có tốc độ sạc chậm với công suất dưới 22 kW. Số trụ sạc tại Hàn Quốc trong năm ngoái là 105.000 chiếc, nhưng 86% là máy sạc chậm, 14% là máy sạc nhanh. So với năm 2020, số trụ sạc đã tăng tới 65%. Nhưng trong khi máy sạc chậm tăng 67% thì máy sạc nhanh chỉ tăng 53%.Giới doanh nghiệp ô tô cho rằng Hàn Quốc cần phải tập trung tăng số lượng máy sạc nhanh, do thị trường ô tô điện sẽ ngày càng mở rộng trên toàn cầu, không chỉ riêng tại Hàn Quốc.