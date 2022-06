Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 của Hàn Quốc cao thứ hai trong lịch sử

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/6 công bố kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt 61,52 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu đạt 63,22 tỷ USD, tăng 32%. Cán cân thương mại tháng 5 thâm hụt 1,71 tỷ USD, hai tháng thâm hụt liên tiếp.Trong năm nay, cán cân thương mại từng thâm hụt vào tháng 1, rồi chuyển sang thặng dư vào tháng 2 và 3, nhưng lại tiếp tục thâm hụt vào tháng 4.Kim ngạch xuất khẩu tháng trước là mức cao kỷ lục (xét riêng trong các tháng 5), cao hơn 10 tỷ USD so với kỷ lục cùng kỳ năm ngoái (50,7 tỷ USD). Nếu tính kim ngạch xuất khẩu theo tháng, thì đây là mức cao thứ hai sau tháng 3 năm nay (63,8 tỷ USD).Xuất khẩu Hàn Quốc đã ghi nhận đà tăng 19 tháng liên tiếp, trong đó có 15 tháng tăng liên tục ở mức hai con số, bất chấp các điều kiện đối ngoại bất ổn như tình hình giá cả cao, bất ổn chuỗi cung ứng, cũng như hiệu ứng cơ sở trong năm ngoái.Xuất khẩu tăng nhưng cán cân thương mại vẫn thâm hụt là bởi giá nguyên vật liệu leo thang do ảnh hưởng từ tình hình chiến sự Nga-Ukraine khiến kim ngạch nhập khẩu, chủ yếu là năng lượng, tăng cao hơn. Kể từ sau tháng 6 năm ngoái, tỷ lệ tăng của nhập khẩu luôn cao hơn tỷ lệ tăng của xuất khẩu.Trong tháng trước, kim ngạch nhập khẩu năng lượng như dầu thô, khí đạt 14,75 tỷ USD, tăng vọt tới 84,4% so với cùng kỳ năm 2021.