Ước tính hơn 350 hecta rừng bị thiệt hại trong đám cháy rừng ở thành phố Miryang

Công tác dập lửa đám cháy rừng bùng lên vào sáng ngày 31/5 ở xã Bubuk, thành phố Miryang, tỉnh Nam Gyeongsang đã bước sang ngày thứ hai. Cơ quan lâm nghiệp Hàn Quốc có kế hoach huy động 57 trực thăng dập lửa, nhưng do khói dày đặc che khuất tầm nhìn tại hiện trường nên kế hoạch này đang bị tạm ngừng.Khói từ đám cháy rừng đã lan ra toàn khu vực thành phố Miryang, khiến nhiều người dân kêu than vì cay mắt, mũi do khói. Trong sáng ngày 1/6, cơ quan chức năng đã ban cảnh báo bụi nhỏ và bụi siêu nhỏ tại địa phương này do ảnh hưởng từ cháy rừng.Tổng cục Lâm nghiệp dự báo khu vực Miryang sẽ có gió thổi với vận tốc 4-5m/s, dự kiến bố trí trực thăng dập lửa sau khi khói bay hết.Ở trên mặt đất, hơn 1.700 nhân viên dập lửa đã được huy động để kiểm soát đám cháy. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra cháy rừng không có đường mòn, địa hình lại hiểm trở, nên việc bố trí trang thiết bị và nhân lực gặp nhiều khó khăn.Hiện tại, khu vực bị ngọn lửa bao vây có chiều dài khoảng 10,6 km, trong đó 4,2 km còn chưa được dập lửa, và diện tích rừng bị ảnh hưởng ước tính đạt khoảng 356 hecta. Tính đến 1 giờ chiều ngày 1/6, tiến độ dập lửa đạt khoảng 60%, tốc độ vẫn đang rất chậm.Cơ quan lâm nghiệp đang chia hiện trường đám cháy thành 8 khu vực để tiến hành dập lửa theo từng khu vực, đặt mục tiêu kiểm soát các khu vực cháy lớn trong ngày 1/6.Do đám cháy lần này, hơn 351 người thuộc hơn 320 hộ dân đã phải sơ tán khẩn cấp, hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.