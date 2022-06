Seoul khẳng định đối phó quyết liệt nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 7

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 31/5 cho biết Seoul đang phối hợp với Mỹ theo dõi chặt chẽ khả năng Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích, trong đó bao gồm cả động thái chuẩn bị thử hạt nhân tại bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong).Ông Choi nhấn mạnh nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân thì Seoul sẽ đẩy mạnh năng lực thực thi răn đe mở rộng dựa trên nền tảng phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ vững chắc. Đồng thời, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để đối phó một cách quyết liệt, như xúc tiến thông qua nghị quyết cấm vận mới với miền Bắc tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Phát ngôn viên Choi cho biết Hàn Quốc sẽ đưa vấn đề này vào cuộc thảo luận của Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật, dự kiến diễn ra tại Seoul vào ngày 3/6. Các bên dự kiến sẽ thảo luận sâu rộng về nhiều mối quan tâm chung.Chính phủ Hàn Quốc và giới chuyên gia đang nhận định Bắc Triều Tiên sắp sửa thử hạt nhân lần thứ 7. Do vậy, dự kiến trong cuộc họp Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật sắp tới, các bên sẽ tập trung thảo luận về phương án phối hợp, nhằm đối phó quyết liệt nếu miền Bắc thử hạt nhân.Ngoài ra, ba nước được cho là sẽ tiếp tục xúc tiến mạnh mẽ việc thông qua dự thảo nghị quyết cấm vận mới với Bình Nhưỡng tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, từng gặp thất bại trong lần biểu quyết gần đây do hai nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an là Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết.