Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 31/5 đã ban cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm ở mức "quan tâm" đối với bệnh đậu mùa khỉ. Đây vốn là bệnh đặc hữu ở một số quốc gia châu Phi, nhưng gần đây lại đang lây lan bất thường ở châu Âu và châu Mỹ.Hệ thống cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm của Hàn Quốc gồm 4 mức là "quan tâm", "chú ý", "cảnh giác" và "nghiêm trọng". Cảnh báo ở mức "quan tâm" được ban hành khi phát sinh hoặc lây lan một dịch bệnh truyền nhiễm chủng mới ở nước ngoài. Hàn Quốc hiện vẫn chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ, nhưng cơ quan phòng dịch sẽ khởi động nhóm đối sách để đề phòng khả năng bệnh xâm nhập vào trong nước.Ngoài ra, KDCA cũng chỉ định bệnh đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm quản lý theo pháp luật. Theo đó, bệnh này sẽ được áp dụng hệ thống quản lý tương tự như COVID-19 hay bệnh sởi. Người dân nếu có triệu chứng nghi nhiễm như sốt, ớn lạnh trong vòng ba tuần sau khi đi du lịch nước ngoài thì phải thông báo ngay lên KDCA.Trong một diễn biến khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc KDCA công bố tính đến 0 giờ ngày 1/6, Hàn Quốc ghi nhận 15.797 ca mắc COVID-19 mới, giảm 8.148 ca so với một tuần trước, và giảm khoảng một nửa so với cách đây hai tuần. Số ca mắc mới trung bình trong vòng một tuần qua đạt 14.510 ca/ngày. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc lũy kế từ đầu dịch là gần 18,12 triệu ca.Số ca tử vong tăng thêm 21 ca, nâng tổng số ca tử vong lên 24.197 ca, tỷ lệ tử vong là 0,13%. Số ca nguy kịch giảm 8 ca, còn 180 ca. Số ca nặng đã duy trì dưới 200 ca trong 5 ngày liên tiếp kể từ 28/5.Số người điều trị tại nhà cũng giảm mạnh, tính tới 0 giờ ngày 1/6 chỉ còn 93.375 người, giảm 4.535 người so với ngày hôm trước. Số ca mắc điều trị tại nhà từng đạt 2 triệu người vào giai đoạn biến thể Omicron lây lan đỉnh điểm trong vòng từ ngày 18-20/3 vừa qua. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng đạt 11,2%.Tới thời điểm hiện tại, 86,9% dân số Hàn Quốc đã hoàn tất tiêm vắc-xin COVID-19 mũi cơ bản, 64,9% đã tiêm mũi ba, 8% đã tiêm mũi 4, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 4 ở người trên 60 tuổi đạt 28,9%.