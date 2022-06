Mỹ sẽ xúc tiến nghị quyết cấm vận mới nếu Bắc Triều Tiên thử hạt nhân

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 31/5 (giờ địa phương), Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas‑Greenfield cho biết gần đây, Bắc Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị cho việc thử hạt nhân. Nếu nước này thực sự tiến hành thử hạt nhân thì Mỹ nhất định sẽ tái xúc tiến dự thảo nghị quyết cấm vận mới với miền Bắc tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tiếp đó, Đại sứ Thomas‑Greenfield nhấn mạnh trước tiên, cần thực hiện nghiêm lệnh cấm vận hiện hành với miền Bắc, và xúc tiến trừng phạt bổ sung với nước này, như dự thảo cấm vận mới được biểu quyết tại Hội đồng bảo an gần đây.Trước đó, Washington đã trình dự thảo nghị quyết cấm vận mới với Bình Nhưỡng lên Hội đồng bảo an, cho rằng cần thảo luận về việc tự động tăng cường cấm vận miền Bắc về nguồn cung xăng dầu trong trường hợp nước này phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Nội dung này được Mỹ căn cứ theo “Điều khoản Trigger” (Bóp cò) trong nghị quyết trừng phạt miền Bắc số 2094 của Hội đồng bảo an, quy định trong trường hợp quốc gia bị trừng phạt tiếp tục các hành động vi phạm thì các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ tương ứng sẽ tự động được thực thi.Tuy nhiên, trong lần biểu quyết ngày 26/5 vừa qua, dự thảo nghị quyết trên đã không được thông qua do hai nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an là Nga và Trung Quốc dùng quyền phủ quyết.Theo đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa ngày 27/5 vừa qua đã ra tuyên bố chung, bày tỏ lấy làm tiếc về việc Hội đồng bảo an không thông qua được nghị quyết mới, đối phó với việc miền Bắc liên tục ngang nhiên vi phạm lệnh cấm vận.Dự thảo bị phủ quyết có nội dung cắt giảm mức trần nhập khẩu dầu thô của Bình Nhưỡng từ 4 triệu thùng xuống 3 triệu thùng/năm, và mức trần nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ tinh chế từ 500.000 thùng xuống 375.000 thùng/năm.