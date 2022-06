Đảng cầm quyền chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung 1/6

Photo : YONHAP News

Trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ VIII diễn ra vào hôm 1/6 trên toàn Hàn Quốc, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã chiến thắng áp đảo 12 trên tổng số 17 chiếc ghế Tỉnh trưởng, Thị trưởng, bao gồm Thị trưởng Seoul, Incheon và Busan khi ba ứng cử viên Oh Se-hoon, Yoo Jeong-bok và Park Heong-joon của đảng này đã chắc chắn đắc cử vị trí lãnh đạo ba địa phương này.Cuộc đua vị trí Tỉnh trưởng Gyeonggi, được coi là trận tranh tài ác liệt nhất trong cuộc bầu cử địa phương lần này, đã kết thúc với phần thắng thuộc về ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Kim Dong-yeon trước ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân Kim Eun-hye.Chiến thắng hoàn toàn nghiêng về đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân cho thấy cử tri cả nước mong muốn chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol có thể đảm bảo được động lực vững chắc để điều hành quốc gia. Đặc biệt, việc Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ được tổ chức ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Yoon và việc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung bù đắp tổn thất của người dân do dịch COVID-19 được cho là những yếu tố có lợi cho phe cầm quyền. Mặt khác, chiến dịch bầu cử của đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã bị ảnh hưởng bởi cáo buộc quấy rối tình dục nội bộ đảng và tranh cãi về việc di dời sân bay Gimpo.Trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung diễn ra cùng ngày với bầu cử địa phương, đảng Sức mạnh quốc dân cũng chiếm 4 trên tổng số 7 ghế, trong khi đảng Dân chủ đồng hành chỉ thành công giữ được ghế Quốc hội ở hai trong số ba khu vực vốn được coi là “thành trì” của phe đối lập.Hai nhân vật từng tranh cử Tổng thống thứ 20 là ứng cử viên Lee Jae-myung (đảng Dân chủ đồng hành) đã đắc cử vị trí nghị sĩ đại diện khu vực quận Gyeyang (thành phố Incheon) với tỷ lệ phiếu bầu 55,2% và ông Ahn Cheol-soo giành được số phiếu bầu 62,8% cho ghế nghị sĩ Quốc hội ở khu vực quận Bundang, thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi).Kết quả chung cuộc, số ghế nghị sĩ Quốc hội đã được điều chỉnh thành 114 ghế cho đảng Sức mạnh quốc dân và 169 ghế cho đảng Dân chủ đồng hành.Trong một diễn biến khác, tính đến thời điểm tỷ lệ kiểm phiếu đạt 99,79%, đảng Sức mạnh quốc dân đã giành thắng lợi ở 145 trên tổng số 226 vị trí người đứng đầu các quận, huyện. Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành chỉ chiến thắng ở 63 khu vực quận, huyện trên toàn quốc; còn ứng cử viên tự do là 17 khu vực và đảng Tiến bộ 1 khu vực.Đặc biệt, đảng Sức mạnh quốc dân đã chiếm giữ phần lớn vị trí người đứng đầu các quận tại thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi, cụ thể là tại 17 trên tổng số 25 quận ở Seoul, và 22 trên 31 quận, huyện của tỉnh Gyeonggi; còn lại thuộc về đảng Dân chủ đồng hành.Trong cuộc đua chức ủy viên Hội đồng thành phố Seoul, tính đến thời điểm tỷ lệ kiểm phiếu đạt 95%, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với đảng trong khu vực để quyết định số ghế ủy viên lần lượt đạt 53,9% và 41% đối với đảng Sức mạnh quốc dân và đảng Dân chủ đồng hành.Như vậy, đảng Sức mạnh quốc dân giành chiến thắng ở đa số vị trí những người đứng đầu chính quyền địa phương, củng cố cho sự yếu thế của phe cầm quyền tại Quốc hội. Với hai thảm bại trong hai cuộc bầu cử lớn tại Hàn Quốc, đảng Dân chủ đồng hành dường như sẽ sa lầy vào cơn bão đổi mới và tự kiểm điểm trong tương lai.