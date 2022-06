Tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử địa phương lần thứ VIII thấp thứ hai trong lịch sử

Photo : YONHAP News

Theo thống kê của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc, tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương 1/6 vừa qua đạt 50,9%, thấp thứ hai trong số các cuộc bầu cử địa phương từ trước tới nay. Con số này thấp hơn 9,3% so với mức 60,2% của cuộc bầu cử địa phương lần thứ VII cách đây 4 năm.Theo địa phương, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là ở thành phố Gwangju (37,7%), tiếp theo là thành phố Daegu (43,2%), tỉnh Bắc Jeolla (48,6%). Tỉnh Nam Jeolla có tỷ lệ bỏ phiếu cao nhất đạt 58,4%, tiếp theo là tỉnh Gangwon 57,8% và tỉnh Nam Gyeongsang 53,4%. Con số này ở thủ đô Seoul đạt 53,2% và tỉnh Gyeonggi là 50,6%.Tỷ lệ bỏ phiếu sớm cuộc bầu cử địa phương năm nay đạt 20,62%, mức cao kỷ lục từ trước tới nay làm dấy lên kỳ vọng rằng tỷ lệ bỏ phiếu năm nay sẽ cao hơn mọi năm. Tuy nhiên, trong ngày bầu cử chính thức, cách biệt giữa tỷ lệ bỏ phiếu năm nay khi cập nhật theo giờ dần dần bị bỏ xa ngày càng lớn so với cuộc bầu cử 4 năm trước.Ủy ban quản lý bầu cử trung ương phân tích lý do tỷ lệ bỏ phiếu sớm cao không phải do mối quan tâm của người dân tới cuộc bầu cử mà do người dân tránh đi bỏ phiếu dồn vào ngày bầu cử chính thức. Bầu cử địa phương diễn ra chỉ ba tháng sau cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20 cũng làm giảm sự quan tâm của cử tri.Trong khi đó, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội bổ sung tại 7 địa điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đạt 55,6%.Trong một tin liên quan, Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cho biết 508 ứng cử viên đã đắc cử mà không cần bỏ phiếu vì không có ứng cử viên cạnh tranh trong cuộc bầu cử địa phương lần này, quy mô lớn thứ hai trong lịch sử.