WHO: “Tình hình dịch COVID-19 tại Bắc Triều Tiên đang ngày càng tồi tệ”

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn số liệu của Bộ Tư lệnh phòng dịch khẩn cấp quốc gia Bắc Triều Tiên công bố ngày 2/6 cho biết số ca sốt mới liên quan đến COVID-19 ghi nhận tại nước này là khoảng 96.600 ca, trên ngưỡng 90.000 ca ba ngày liên tiếp.Số ca sốt mới tại miền Bắc có xu hướng tăng mạnh từ 18.000 ca ngày 12/5 lên đỉnh điểm là 392.900 ca vào ngày 15/5, sau đó bắt đầu giảm xuống ngưỡng trên dưới 100.000 ca/ngày thời gian gần đây. Đây là lý do Bắc Triều Tiên tuyên bố làn sóng lây nhiễm đã được kiểm soát ổn định.Miền Bắc công bố tổng số ca nhiễm tính từ cuối tháng 4 đến nay là hơn 3,83 triệu ca, tổng số ca tử vong là 69 ca, tức tỷ lệ tử vong là 0,0002%. Do tỷ lệ tử vong so với quy mô số ca sốt là quá thấp khiến không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi trước con số thống kê của nước này.Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan dự đoán tình hình dịch COVID-19 tại miền Bắc đang ngày cảng tồi tệ ngay cả khi khó có thể đưa ra đánh giá thích hợp do thông tin về COVID-19 tại nước này bị hạn chế.Trong khi đó, WHO cũng tuyên bố đã hỗ trợ ba lần vắc-xin COVID-19 cho Bình Nhưỡng và vẫn đang tiếp tục hỗ trợ vắc-xin cho nước này. Tổ chức này cho biết đang hợp tác với Hàn Quốc và Trung Quốc về việc hỗ trợ cho miền Bắc và đánh giá tích cực về hệ thống hợp tác hiện tại.