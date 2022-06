Seoul và Bắc Kinh xúc tiến tổ chức hội đàm Bộ trưởng Quốc phòng song phương

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc ngày 2/6 cho biết hai nước Hàn-Trung đang tích cực xem xét tổ chức hội đàm song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup và người đồng cấp Trung Quốc Uông Văn Bân bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á (còn gọi là Đối thoại Shangri-La) tại Singapore (10-12/6).Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) của Anh, đơn vị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á, gần đây xác nhận Bộ trưởng Lee sẽ tham dự và ông Uông Văn Bân cũng sẽ có mặt trong sự kiện này để thảo luận tầm nhìn của Bắc Kinh về trật tự khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Nếu cuộc hội đàm được tổ chức thì đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo quốc phòng hai nước nhóm họp kể từ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM+) được tổ chức tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) hồi tháng 11 năm 2019.Dự kiến, hai bên sẽ chia sẻ đánh giá về tình hình căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc gần đây trước việc Bắc Triều Tiên có động thái chuẩn bị thử hạt nhân lần thứ 7, và thảo luận phương án hợp tác để giảm căng thẳng leo thang.Bắc Kinh có thể đưa ra lập trường về việc Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ủng hộ việc bình thường hóa căn cứ hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của quân đồn trú Mỹ tại huyện Seongju (tỉnh Bắc Gyeongsang). Trước đó, Bộ trưởng Lee nhấn mạnh đây là việc phải làm và Seoul sẽ bình thường hóa căn cứ THAAD trong thời gian sớm nhất.Trung Quốc đã có biện pháp trả đũa kinh tế khi Hàn Quốc triển khai THAAD. Tuy nhiên, có khả năng vấn đề lần này không nghiêm trọng bởi Seoul không triển khai thêm hệ thống THAAD mà chỉ bình thường hóa căn cứ sẵn có. Về vấn đề này, Seoul vẫn sẽ tiếp tục khẳng định lập trường rằng THAAD không nhắm vào Bắc Kinh.Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng dự kiến sẽ thảo luận về phương án thúc đẩy hợp tác và trao đổi quốc phòng.Trong khi đó, khả năng tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật bên lề Đối thoại Shangri-La là rất thấp. Chính phủ nhận định còn quá sớm để thảo luận với Tokyo về hợp tác quân sự trong khi vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng trong quan hệ Hàn-Nhật. Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản đưa tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật đang cân chỉnh lịch trình theo hướng tổ chức hội đàm ba bên.Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á với sự tham gia của lãnh đạo ở lĩnh vực an ninh của các quốc gia chủ chốt trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được tổ chức tại Singapore từ năm 2002. Hội nghị đã không được tổ chức vào năm 2020 và 2021 do dịch COVID-19.