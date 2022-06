Tiêu dùng cho dịch vụ ăn ngoài tháng 4 tăng 101%

Photo : YONHAP News

Công ty thẻ tín dụng Samsung ngày 2/6 cho biết theo kết quả phân tích, số tiền giao dịch qua thẻ của khách hàng trong tháng 4 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn ngoài như nhà hàng, quán rượu tụ tập sau 7 giờ tối đã tăng 101% so với cùng kỳ năm ngoái.Số tiền giao dịch qua thẻ của khách hàng tại nhà hàng và quán rượu trong tháng 4 tăng lần lượt 22% và 17% so với một năm trước. Số tiền giao dịch sử dụng khi đi taxi tăng 20% so với tháng 4 năm ngoái do nhu cầu đi lại bên ngoài của người dân gia tăng.Công ty thẻ tín dụng Samsung giải thích kết quả này phản ánh hiệu quả của lệnh giãn cách xã hội được gỡ bỏ trong tháng 4. Người dân đã có thể dùng gia đình và bạn bè tụ tập mà không bị hạn chế về số người và thời gian, nên mức tiêu dùng qua thẻ tín dụng cũng tăng lên đáng kể.