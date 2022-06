Nồng bộ bụi siêu nhỏ tại Hàn Quốc được cải thiện 4% từ 12/2021 đến 3/2022

Photo : YONHAP News

Trung tâm thông tin bụi mịn quốc gia (National Air Emission Inventory and Research Center) thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 2/6 đã công bố kết quả thực hiện “chế độ quản lý bụi mịn theo mùa lần ba” từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 vừa qua, cho thấy nồng độ bụi siêu nhỏ (PM2,5) đã được cải thiện 4%.Theo đó, trong thời gian quản lý bụi mịn theo mùa, nồng độ bụi siêu mịn bình quân ngày trên toàn quốc đạt 23,3㎍/㎥, thấp hơn 1㎍/㎥ so với kết quả thu được trong thời gian triển khai chế độ quản lý bụi mịn theo mùa lần hai (12/2020-3/2021) là 24,3㎍/㎥.Số ngày nồng độ bụi siêu nhỏ ở mức “xấu” trên 36 ㎍/㎥ là 18 ngày, giảm hai ngày so với cùng kỳ năm ngoái, và giảm 7,7 ngày so với bình quân của ba năm gần đây (2018-2021). Số ngày nồng độ bụi siêu nhỏ ở mức “tốt” dưới 15 ㎍/㎥ là 40 ngày, tăng lần lượt 5 ngày và 14,7 ngày so với khoảng thời gian áp dụng quản lý bụi mịn theo mùa năm ngoái và bình quân ba năm gần đây.Trung tâm thông tin bụi mịn quốc gia phân tích nồng độ bụi siêu mịn bình quân theo tháng giảm từ 0,9-1,4 ㎍/㎥ nhờ chính sách giảm hoạt động nhà máy điện chạy bằng than và hạn chế lưu thông xe ô tô có tiêu chuẩn khí thải ở mức 5 (mức phát thải cao nhất). Ngoài ra, tác nhân bên ngoài như nồng độ bụi siêu mịn bình quân ở Trung Quốc giảm cũng là nguyên nhân khiến nồng độ bụi siêu mịn tại Hàn Quốc giảm từ 1,2-2,9㎍/㎥.Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, nồng độ bụi siêu nhỏ bình quân tại Trung Quốc đạt 43㎍/㎥, giảm 4㎍/㎥ so với cùng kỳ một năm trước (47㎍/㎥). Đặc biệt, nồng độ bụi siêu nhỏ ở các khu vực có ảnh hưởng lớn đến Hàn Quốc như thủ đô Bắc Kinh (34㎍/㎥), tỉnh Hà Bắc (50㎍/㎥) và thành phố Thiên Tân (46㎍/㎥) đã được cải thiện 14-36% so với cùng kỳ năm ngoái.Thời tiết được phân tích không phải là nguyên nhân giúp tình trạng bụi siêu nhỏ tại Hàn Quốc được cải thiện. Số ngày mưa và lượng mưa trong thời gian triển khai quản lý bụi mịn theo mùa lần ba đều thấp hơn so với lần hai, ngày gió thổi từ hướng Đông ít và ngày gió nhẹ (tốc độ gió dưới 1,2㎧) nhiều. Điều kiện thời tiết như trên là nguyên nhân làm tăng nồng độ bụi siêu mịn bình quân lên 0,6-0,9㎍/㎥.