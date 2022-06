Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 5,4%, cao nhất trong hơn 13 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 3/6 đã công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 5". Chỉ số giá tiêu dùng tháng trước tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong vòng 13 năm 9 tháng, sau mức 5,6% tháng 9/2008.Giá tiêu dùng tăng cao chủ yếu do giá các sản phẩm công nghiệp như dầu mỏ, thực phẩm chế biến, chăn nuôi tăng mạnh.Giá các mặt hàng dầu mỏ tăng tới 34,8%, mức tăng cao nhất, đặc biệt giá dầu diesel tăng tới 45,8%, dầu hỏa tăng 60,8%. Các mặt hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 4,2%, mức tăng cao hơn tháng trước. Trong đó, giá nông sản giảm 0,6%, nhưng giá các mặt hàng chăn nuôi tăng hơn 12%, chủ yếu ở thịt lợn, thịt lợn nhập khẩu. Giá điện, gas đồng loạt tăng 11%, do áp dụng đơn giá tăng từ tháng 4. Giá dịch vụ tăng 3,5%, trong đó giá các dịch vụ ăn uống tăng 7,4%. Chỉ số giá sinh hoạt tăng 6,7%, mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 7/2008.Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ đẩy sớm giải ngân ngân sách, sửa đổi quy định luật để các đối sách ổn định dân sinh công bố gần đây sớm phát huy hiệu quả.Đặc biệt, Chính phủ sẽ tiến hành rà soát thị trường, tích cực trao đổi với các doanh nghiệp, để biện pháp hạ thuế nhập khẩu xuống 0% với một số mặt hàng thực phẩm chính sớm tác động tới giá cả trên thực tế.Cùng với đó, Chính phủ đã lập đối sách ổn định giá nông sản, chăn nuôi. Hiện tại, Chính phủ đang thực thi biện pháp phòng dịch khẩn cấp để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng, đồng thời dự trữ 34.000 tấn cải thảo, củ cải, tỏi để đối phó với khả năng thời tiết xấu vào mùa hè.