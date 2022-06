Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc thua đậm 1-5 trước Brazil

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc đã để thua 1-5 trong cuộc chạm trán giao hữu với đội bóng mạnh nhất thế giới Brazil trên sân vận động Seoul World Cup (quận Mapo, Seoul) tối ngày 2/6.Bàn thắng duy nhất của Hàn Quốc được ghi do công của tiền đạo Hwang Ui-jo. Tuy nhiên trong suốt trận đấu, đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Paulo Bento đã cho thấy thế trận phòng thủ nhiều lỗ hổng, chung cuộc đã thất bại trước đối thủ với 5 lần để bóng lọt vào khung thành.Ngay từ đầu trận đấu, Brazil đã dồn lên tấn công và ghi bàn thắng mở tỷ số do công của Richarlison ở phút thứ 7 của hiệp một. Đội tuyển Hàn Quốc bắt đầu dâng lên phản công và có bàn thắng gỡ hòa của tiền đạo Hwang Ui-jo ở phút thứ 31 trong cùng hiệp đấu. Cầm hòa không được bao lâu, ở phút thứ 42, Neymar tận dụng quả phạt đền, ghi thêm một bàn thắng cho Brazil sau khi trọng tài xác nhận có lỗi của cầu thủ Lee Yong với Alex Sandro thông qua tham khảo trợ lý trọng tài video (VAR).Vào phút thứ 12 của hiệp hai, Hàn Quốc tiếp tục nhận một bàn thua từ quả phạt đền của Neymar do Kim Young-kwon phạm lỗi với Sandro. Quyết định trên được trọng tài đưa ra thông qua xem xét VAR.35 phút còn lại của trận đấu, Hàn Quốc để thua thêm hai bàn nữa, ấn định tỷ số chung cuộc 1-5 với phần thắng nghiêng về Brazil.Trước khi diễn ra trận đấu, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã trực tiếp đến sân vận động, trao tặng Huân chương thể thao Cheongnyong (Rồng Xanh) cho cầu thủ Son Heung-min.Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc tiếp tục sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Chile tại sân vận động Daejeon World Cup vào ngày 6/6.