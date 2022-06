Nhu cầu cấp visa du lịch Hàn Quốc bùng nổ tại Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Từ ngày 1/6, Chính phủ Hàn Quốc nối lại cấp visa du lịch cho khách nước ngoài muốn nhập cảnh vào Hàn Quốc với mục đích du lịch. Trong những ngày qua, dòng người phải xếp hàng dài để xin cấp thị thực du lịch xứ sở kimchi tại Tổng lãnh sự quán và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản. Nhiều người xếp hàng từ tận nửa đêm để lấy chỗ.Bộ phận Lãnh sự thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản phát 150 phiếu chờ từ lúc 8 giờ sáng, nhưng toàn bộ phiếu "hết bay" chỉ trong nháy mắt.Nhật Bản và Hàn Quốc từng áp dụng chế độ miễn thị thực với các chuyến thăm dưới 90 ngày, nhưng sau đó tạm dừng vào tháng 3/2020 do dịch COVID-19, chỉ cho phép nhập cảnh hạn chế với các mục đích đặc biệt như kinh doanh, công vụ. Do đó, nhiều người đã phải xa cách với gia đình, bạn bè trong thời gian dài.Sau hơn hai năm dài chờ đợi, nhu cầu du lịch Hàn Quốc bùng nổ, khiến số đơn đăng ký cấp thị thực tăng cao. Phó Giám đốc Văn phòng đại diện tại Tokyo của Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) Kang Hee-ju cho biết nhiều người dân Nhật Bản mong muốn có thể tự do thăm Hàn Quốc mà không cần xin visa như trước, và hy vọng sẽ có thêm nhiều chuyến bay giữa hai nước được nối lại.Trước khi bùng phát dịch COVID-19, số khách Nhật Bản tới Hàn Quốc đạt bình quân 3 triệu người mỗi năm, số khách Hàn Quốc thăm Nhật Bản là khoảng 7 triệu người.