Mỹ quan ngại sâu sắc về tự do tôn giáo tại Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Theo “Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế 2021” công bố ngày 2/6 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Bắc Triều Tiên đang tiếp tục xâm phạm tự do tín ngưỡng. Chính phủ miền Bắc đang vi phạm nhân quyền như ngược đãi, xử phạt hầu như tất cả người tham gia hoạt động tôn giáo.Trong một buổi họp báo, Đại sứ về tự do tôn giáo quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Rashad Hussain cho biết Bình Nhưỡng đang tiếp tục tra tấn, bắt giữ và ngược đãi những người hoạt động tôn giáo, giam giữ nhiều tù nhân chính trị với lý do tín ngưỡng tôn giáo.Bộ Ngoại giao Mỹ mỗi năm đều liệt Bắc Triều Tiên vào danh sách “quốc gia lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo" kể từ năm 2001. Trong báo cáo đưa ra gần đây nhất hồi tháng 11 năm 2021, Washington công bố 10 quốc gia lo ngại đặc biệt về tôn giáo trong đó có miền Bắc cùng với Nga và Trung Quốc.Về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã chỉ trích mạnh mẽ Chính phủ Trung Quốc tiến hành thảm sát và đàn áp tập thể các nhóm tôn giáo cũng như các dân tộc thiểu số theo đạo Hồi. Ngoại trưởng Mỹ cho biết người Duy Ngô Nhĩ, Kazakhstan và Kyrgyzstan đã bị giam giữ tại các trại tập trung ở Tân Cương kể từ năm 2017. Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục tấn công các tôn giáo trái với giáo lý của đảng Cộng sản Trung Quốc như phá hủy các nhà cầu nguyện Phật giáo, Tin lành, Hồi giáo và Đạo giáo.Đối với Nga, nước được chỉ định lần đầu tiên vào năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích tình hình về tôn giáo tại Nga không được cải thiện, vẫn còn tình trạng phạt tù đối với những người theo đuổi tự do tôn giáo.Báo cáo có 9 trang về tình hình tôn giáo tại Hàn Quốc, đưa ra một số vấn đề còn tồn đọng liên quan đến việc ban hành luật cấm phân biệt đối xử và xung đột về việc xây dựng mới nhà thờ đạo Hồi, đồng thời cho biết đang tiến hành hợp tác ở cấp Đại sứ quán Mỹ.