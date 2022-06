Lễ tưởng niệm Ngày thương binh liệt sĩ lần thứ 67

Photo : YONHAP News

Lễ kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh liệt sĩ đã được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang quốc gia Seoul trong vòng một tiếng, từ 9 giờ 53 phút sáng ngày 6/6.Năm nay, do Chính phủ đã nới lỏng biện pháp phòng dịch COVID-19, nên có hơn 5.000 người tham dự lễ tưởng niệm, gồm những người có công cùng gia quyến, quan chức Chính phủ, đại diện các tầng lớp xã hội, người dân và học sinh.Đặc biệt, lễ kỷ niệm năm nay được diễn ra với chủ đề "Khắc ghi sự hy sinh bảo vệ tổ quốc". Đúng 10 giờ sáng diễn ra phút mặc niệm đồng thời trên toàn quốc với sự tham gia của tất cả người dân. Sau đó là các trình tự chào cờ, đọc thư, trao giấy chứng nhận người có công, phát biểu tưởng niệm, biểu diễn tưởng niệm, hát đồng thanh bài hát tưởng niệm.Phần đọc lời tuyên thệ trước cờ do Thiếu úy Oh Tae-geon thuộc Lữ đoàn Hàng không 1 Lục quân, sĩ quan đầu tiên sở hữu thẻ quân nhân của cả ba binh chủng là Lục, Hải, Không quân trong lịch sử quân đội Hàn Quốc.Tiếp đó, một học sinh là con cháu của người có công trong Phong trào kháng Nhật giành độc lập, đại diện quân đội, Cảnh sát, và Cơ quan Phòng cháy chữa cháy đã thể hiện phần hát Quốc ca.Sau nghi thức chào cờ, nữ diễn viên Jeon Mi-do đã đọc bức thư "Lời hứa của ông" do cháu cố tướng quân Hwang Kyu-man, người đã dành cả cuộc đời để tìm kiếm chủ nhân của ngôi mộ "liệt sĩ họ Kim", ngôi mộ vô danh duy nhất trong Nghĩa trang quốc gia Seoul. Cố tướng quân cuối cùng đã yên nghỉ ngay bên cạnh ngôi mộ vô danh ấy.Tại lễ kỷ niệm cùng ngày, người có công như gia quyến cố sĩ quan cảnh sát đã hy sinh trong vụ rơi trực thăng trên vùng biển gần đảo Jeju vào ngày 8/4 vừa qua, và cho ông Moon In-ju, người từng tham chiến chiến tranh Việt Nam đã được trao giấy chứng nhận.Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA) hy vọng thông qua các sự kiện tưởng niệm trên toàn quốc, người dân sẽ cùng hướng về những vị anh hùng đã bảo vệ tổ quốc, khắc ghi và kế thừa tinh thần cao quý của họ.