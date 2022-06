Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc sáng ngày 5/6 đã mở cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han, lên án mạnh mẽ hành vi phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, Văn phòng Tổng thống cho biết các quan chức tham gia cuộc họp nhận định Bắc Triều Tiên phóng liên tiếp nhiều loại tên lửa từ nhiều địa điểm khác nhau vừa là thử nghiệm, vừa là thách thức đối với trạng thái an ninh giai đoạn đầu nhiệm kỳ của Chính phủ đương nhiệm.NSC hối thúc chính quyền miền Bắc sớm nhận ra rằng nước này sẽ không đạt được bất cứ điều gì nếu tiếp tục uy hiếp bằng hạt nhân và tên lửa, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay trở lại con đường đối thoại và hợp tác.Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tham dự cuộc họp và nghe NSC báo cáo về kết quả thảo luận. Tổng thống chỉ ra rằng riêng trong năm nay, cứ 9 ngày Bắc Triều Tiên lại khiêu khích tên lửa một lần. Ông Yoon chỉ thị phải duy trì vững chắc trạng thái sẵn sàng đối phó, tiếp tục đẩy mạnh trạng thái phòng thủ liên quân và năng lực răn đen mở rộng Hàn-Mỹ, trong đó bao gồm cả việc diễn tập phòng thủ tên lửa liên quân.Tham dự cuộc họp trên có Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Sung-han, Ngoại trưởng Park Jin, Bộ trưởng Thống nhất Kwon Young-se, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Kim Kyou-hyun và hai Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia. Các quan chức đã thảo luận về tình hình và phương án đối phó với vụ phóng tên lửa của miền Bắc trong vòng 1 tiếng 20 phút.