Báo điện tử VnExpress và báo Tuổi trẻ của Việt nam ngày 5/6 đưa tin Bộ Công an Việt Nam một ngày trước đã mở buổi họp báo, công bố kết quả điều tra về nghi ngờ hối lộ liên quan tới "chuyến bay giải cứu" đưa người Việt từ nước ngoài về trong đợt dịch COVID-19 vừa qua.Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết mỗi chuyến bay giải cứu sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được đến vài tỷ đồng. Tổng cộng đã có khoảng 2.000 chuyến bay giải cứu do Chính phủ Việt nam tổ chức để đưa người Việt về nước trong thời gian bùng dịch COVID-19.Người phát ngôn Bộ Công an cho biết nhiều cán bộ, đảng viên và lãnh đạo đã lợi dụng các chuyến bay này để trục lợi; đặc biệt còn có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nhận hối lộ.Sau khi dịch COIVD-19 bùng phát, Chính phủ Việt Nam đã ban lệnh cấm nhập cảnh vào tháng 3/2020, tổ chức các chuyến bay đặc biệt đưa công dân về nước với giá vé rất đắt và thủ tục phức tạp.Đầu năm nay, Bộ Công an Việt Nam bắt tay vào điều tra Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và chính quyền địa phương, bắt nhiều công chức với nghi ngờ hối lộ, trong đó Cục trưởng Cục Lãnh sự.Tháng 4 năm nay, Bộ Công an còn bắt tạm giam điều tra Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng về nghi ngờ hối lộ. Trong tháng trước, cơ quan này bắt thêm hai lãnh đạo của công ty lữ hành có liên quan với cáo buộc đưa hối lộ.