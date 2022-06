Phần hai “Ngoài vòng pháp luật” cán mốc 9 triệu khán giả sau 20 ngày công chiếu

Photo : YONHAP News

Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) ngày 6/6 cho biết phim điện ảnh “The Outlaw 2” (tạm dịch: "Ngoài vòng pháp luật 2"), hay còn được biết đến với cái tên "The Roundup" (tạm dịch: "Bao vây") của đạo diễn Lee Sang-yong, đã cán mốc 9 triệu lượt khán giả tới xem rạp sau 20 ngày công chiếu.Được khởi chiếu vào ngày 18/5, "The Roundup" gần như luôn đứng thứ đầu doanh thu phòng vé theo ngày, chỉ trừ một ngày duy nhất là ngày 1/6, nhường chỗ cho bộ phim "Thế giới khủng long: Lãnh địa" (Jurassic World Dominion) do đây là ngày đầu khởi chiếu của bộ phim này."The Roundup" đang tiến gần đến mục tiêu trở thành phim điện ảnh đầu tiên thu hút 10 triệu khán giả tới xem rạp tại Hàn Quốc, kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và ba năm sau thành tích của phim điện ảnh "Ký sinh trùng" (2019).Tốc độ hút khách phòng vé của bộ phim này còn nhanh hơn cả "Ký sinh trùng". Nếu như "Ký sinh trùng" cán mốc 9 triệu khán giả sau 25 ngày công chiếu, thì phim "The Roundup" chỉ mất 20 ngày."Ngoài vòng pháp luật 2" là một bộ phim hành động kể về kế hoạch tiêu diệt kẻ sát nhân máu lạnh Kang Hae-sang (do Son Suk-ku thủ vai) của thanh tra quái vật Ma Seok-do (do Ma Dong-seok thủ vai) và cộng sự.