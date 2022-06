Seoul nhất trí hợp tác ứng phó dịch COVID-19 với Thứ trưởng Ngoại giao 7 nước

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-hoon chiều ngày 6/6 đã tham dự cuộc họp qua điện thoại với người đồng cấp của 7 nước gồm Hàn Quốc, Mỹ, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Việt Nam, thảo luận về tình hình đối phó với dịch COVID-19 của mỗi nước.Tại đây, Thứ trưởng Lee thông báo Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ thêm 300 triệu USD cho Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), một cơ chế hợp tác để cung cấp vắc-xin COVID-19 trên thế giới để hỗ trợ tiêm chủng cho các nước đang phát triển.Từ tháng 7, Seoul sẽ mời nhân lực của các nước đang phát triển để đào tạo chính thức về quy trình sản xuất vắc-xin, và tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng Chương trình nghị sự An ninh y tế toàn cầu (GHSA) vào tháng 11.Chương trình nghị sự An ninh y tế toàn cầu được ra mắt vào năm 2014 do Mỹ dẫn dắt, nhằm đối phó với các mối đe dọa về y tế như làn sóng bệnh truyền nhiễm mới và vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Hiện có khoảng 70 quốc gia đang tham gia chương trình nghị sự này.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giải thích các quan chức tham dự cuộc họp cùng ngày đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm đối phó với dịch COVID-19 trong tương lai. Ngoài ra, sáng kiến "Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương" (IPEF) do Mỹ khởi xướng cũng được đề cập trong cuộc họp.Về vấn đề này, Thứ trưởng Lee đã nêu những nỗ lực của Chính phủ Seoul nhằm chuẩn bị cho việc bắt đầu đàm phán IPEF, kêu gọi các nước thành viên tiếp tục tích cực hợp tác để có thể dẫn dắt khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đi đến thịnh vượng và ổn định.