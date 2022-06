Nhóm người nghèo chi tới hơn 42% thu nhập khả dụng cho việc ăn uống

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính và Cổng thông tin thống kê quốc gia (KOSIS) thuộc Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 7/6 cho biết thu nhập khả dụng bình quân tháng của nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất trong quý I năm 2022 là 847.039 won (673,96 USD). Trong đó, tiêu dùng cho thực phẩm và dịch vụ ăn ngoài chiếm 42,2%, tương đương 357.754 won (284,65 USD).Cụ thể, chi tiêu cho thực phẩm và đồ uống không cồn tại nhà là 251.783 won (200,43 USD), và dịch vụ ăn ngoài là 105.971 won (84,36 USD). Tức, hộ gia đình thu nhập thấp đã chi số tiền chiếm khoảng gần một nửa thu nhập khả dụng cho việc ăn uống. Con số này cao hơn gấp ba lần so với tỷ lệ tiêu dùng cho ăn uống bình quân của nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất (13,2%) và cao hơn nhiều so với mức bình quân của các hộ gia đình nói chung (18,3%).Bộ Kế hoạch và tài chính phân tích trong khi chi tiêu sinh hoạt của các hộ gia đình tăng lên, vật giá sinh hoạt như thực phẩm và dịch vụ ăn ngoài tăng mạnh, sức mua thực tế của người nghèo và tầng lớp thu nhập thấp đang bị hạn chế.Trên thực tế, chỉ số giá tiêu dùng thực phẩm và đồ uống không cồn trong ba tháng đầu năm nay đạt 109,32 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2020), tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá cả dịch vụ tại nhà hàng, khách sạn tăng 6%, trong đó dịch vụ ăn uống tăng 6,1%, dịch vụ khách sạn tăng 3,1%.Xu hướng tăng giá tiêu dùng còn nghiêm trọng hơn trong quý II. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 vừa qua tăng 5,4% so với cùng kỳ một năm trước, mức tăng cao nhất sau 13 năm 9 tháng kể từ tháng 8 năm 2008 (5,6%). Đây là lần đầu tiên tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tăng vọt lên ngưỡng 5% kể từ tháng 9 năm 2008, sau khi chạm mốc 4% vào tháng 3 năm nay.Đặc biệt giá dịch vụ ăn ngoài đã tăng 7,4%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 1998 (7,6%).Giá thực phẩm chế biến tăng 7,6%, giá thực phẩm chăn nuôi tăng 12,1% như thịt lợn tăng 20,7%, thịt bò nhập khẩu tăng 27,9%, thịt gà tăng 16,1%.Nếu giá tiêu dùng tiếp tục tăng cao thì gánh nặng của người dân thuộc tầng lớp thu nhập thấp sẽ ngày càng nặng nề hơn. Đặc biệt, khi vật giá tiếp tục leo thang, các hộ gia đình giảm chi tiêu, tiêu dùng giảm dẫn đến tăng trưởng suy yếu. Xu thế này có thể sinh ra vòng luẩn quẩn trong đó thu nhập giảm kéo theo tiêu dùng thu hẹp.