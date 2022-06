Tiêu dùng qua thẻ cho du lịch và giao thông tháng 4 tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Hiệp hội tín dụng tài chính Hàn Quốc ngày 7/6 cho biết tổng số tiền thanh toán qua thẻ tín dụng trong tháng 4, thời điểm lệnh giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19 được gỡ bỏ, đạt 90.300 tỷ won (71,84 tỷ USD), tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, khi dịch COVID-19 lan rộng. Số lần quẹt thẻ trong tháng 4 là 2,14 tỷ lần, tăng 10,6% so với 1,93 tỷ lần của cùng kỳ năm 2021.Trong tháng 4, số tiền thanh toán qua thẻ tín dụng cá nhân và thẻ công ty tăng lần lượt 12,8% và 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, số lần cà thẻ lần lượt tăng 10,8% và 6,7%.Số tiền chi tiêu bình quân mỗi thẻ là 42.241 won (33,61 USD), tăng 0,4%.Theo mục đích chi tiêu, số tiền chi tiêu qua thẻ cho dịch vụ vận tải như đường sắt, hàng không, xe buýt là 1.800 tỷ won (1,43 tỷ USD), tăng 69,6% so với cùng kỳ một năm trước. Chi tiêu cho ngành dịch vụ quản lý cơ sở và hỗ trợ kinh doanh như giới thiệu việc làm, cung cấp nhân lực hoặc công ty lữ hành, dịch vụ hỗ trợ du lịch là 320 tỷ won (254,59 triệu USD), tăng 40,4%. Tiêu dùng qua thẻ cho ngành dịch vụ liên quan đến nhà hàng-khách sạn, nghệ thuật-thể thao-giải trí lần lượt là 11.500 tỷ won (9,15 tỷ USD) và 1.480 tỷ won (1,18 tỷ USD), tăng lần lượt 22,9% và 22% so với tháng 4 năm ngoái.Ngoài ra, số tiền chi tiêu ở lĩnh vực buôn bán sỉ và lẻ, dịch vụ giáo dục cũng ghi nhận tăng lần lượt 13,7% và 12,7% so với một năm trước. Có thể thấy, chi tiêu qua thẻ tăng ở phần lớn các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ.Đại diện một công ty thẻ tín dụng cho biết nếu xem xét dữ liệu của từng công ty thẻ, kể từ tháng 4 năm ngoái khi Chính phủ dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội, số tiền chi tiêu cho du lịch và giao thông đều tăng vọt, cho thấy đà phục hồi như trước khi dịch COVID-19 bùng phát.Ngoài ra, theo phân tích tiêu dùng khách hàng của công ty thẻ tín dụng Samsung, du lịch nước ngoài trong tháng 4 vừa qua tăng vọt, tiêu dùng tại cửa hàng miễn thuế có xu hướng phục hồi. Trong tháng 4, số lần quét thẻ tại cửa hàng liên kết về ngành du lịch ở 14 nước như Mỹ, Nhật Bản tăng 17% so với cùng kỳ một năm trước. Con số này ở các cửa hàng miễn thuế và vé máy bay trong và ngoài nước tăng 19% so với tháng 4 năm ngoái.Công ty thẻ tín dụng Samsung phân tích số tiền sử dụng bình quân cho mỗi vé máy bay đã tăng từ 95.000 won (75,58 USD) vào tháng 4 năm ngoái lên 290.000 won (230,71 USD) vào tháng 4 năm nay. Có thể thấy, khách hàng chi tiêu nhiều hơn cho các chuyến bay quốc tế có mức giá đắt đỏ.