Tạp chí Nature chú ý tới tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tạp chí học thuật quốc tế "Nature" gần đây phát hành số đặc biệt về chủ đề thăm dò Mặt trăng. Trong đó, tờ tạp chí này giới thiệu 6 nước có kế hoạch phóng tàu thăm dò Mặt trăng trong năm nay gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Mỹ. Đặc biệt, tờ tạp chí thể hiện sự quan tâm lớn tới tàu thăm dò của Hàn Quốc cùng các trang thiết bị mà Seoul tự phát triển.Trong số 6 thiết bị lắp trên tàu thăm dò Mặt trăng "Danuri" của Hàn Quốc, có 5 thiết bị do các nhà nghiên cứu trong nước tự phát triển và sản xuất. Trước tiên là "Polecam", camera phân cực góc rộng do Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc chế tạo, được kỳ vọng giúp quan sát được bề mặt Mặt trăng một cách rõ nét nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, đây sẽ là thử nghiệm đầu tiên về việc ghi hình lại bề mặt Mặt trăng, nhất là bề mặt sau của Mặt trăng bằng camera phân cực với độ phân giải cao.Một thiết bị đáng chú ý khác là quang phổ kế tia gamma do Hàn Quốc phát triển, có thể giúp các nhà nghiên cứu lập ra bản đồ phân bổ titanium và helium-3, nguồn tài nguyên có thể khai thác trên Mặt trăng. Ngoài ra, thiết bị kiểm chứng tính năng internet vũ trụ dự kiến sẽ được thử nghiệm để truyền video từ Mặt trăng về Trái đất theo thời gian thực.Người đứng đầu dự án thăm dò Mặt trăng thuộc Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc Kim Dae-gwan cho biết sắp sửa tới thời đại mà người trên căn cứ Mặt trăng và người trên Trái đất có thể trao đổi với nhau bằng IP riêng.Trung tâm điều khiển thuộc Viện Khoa học thiên văn và vũ trụ Hàn Quốc sẽ giám sát toàn bộ quá trình, sẽ gửi lệnh 6 tiếng trước khi tàu làm nhiệm vụ. Sau đó, tàu thăm dò sẽ tự động bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ.Cùng với tên lửa đẩy vũ trụ Nuri do Hàn Quốc tự phát triển dự kiến phóng vào ngày 15/6, tàu thăm dò Mặt trăng Danuri sẽ là một bước ngoặt mới cho năng lực thăm dò vũ trụ của Hàn Quốc.Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra cuối cùng, tàu Danuri sẽ được vận chuyển từ sân bay Incheon tới bang Florida của Mỹ vào ngày 5/7, rồi dự kiến bắt đầu hành trình đầu tiên tới Mặt trăng vào lúc 8 giờ 20 phút sáng ngày 3/8 (giờ Hàn Quốc).