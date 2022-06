Số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc duy trì xu hướng giảm rõ rệt

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính dến 0 giờ ngày 7/6, Hàn Quốc ghi nhận 6.172 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 35 ca ngoại nhập. Số ca nguy kịch giảm 12 ca so với ngày hôm trước, còn 117 ca, liên tục duy trì ở ngưỡng 100 ca trong vòng hơn 10 ngày. Số ca tử vong mới là 20 ca.Số ca nhiễm mới bình quân trong vòng một tuần qua là 12.320 ca, giảm 33% so với một tuần trước, duy trì xu hướng giảm rõ rệt. Cơ quan phòng dịch nhận định các chỉ số phòng dịch đang ở mức ổn định, nên quyết định đơn giản hóa quy trình quản lý người nhập cảnh.Từ ngày 8/6, Hàn Quốc sẽ xóa bỏ hoàn toàn quy định cách ly với người nhập cảnh. Dù người nhập cảnh chưa tiêm phòng vắc-xin COVID-19 nhưng chỉ cần không bị mắc COVID-19 khi nhập cảnh sẽ không bị cách ly trong vòng 7 ngày.Với khách nhập cảnh trước ngày 8/6, nếu có kết quả xét nghiệm khuếch đại gen (PCR) âm tính thì sẽ được dỡ bỏ cách ly ngay.Tuy nhiên, do vẫn còn tồn tại rủi ro biến thể virus COVID-19 xâm nhập từ nước ngoài, nên Hàn Quốc vẫn giữ nguyên quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 trước và sau khi nhập cảnh. Trước khi nhập cảnh, hành khách phải xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên loại dùng cho chuyên gia, và phải xét nghiệm PCR tiếp trong vòng ba ngày sau khi nhập cảnh.Bên cạnh đó, nhóm chuyên trách gồm các chuyên gia vẫn đang tiếp tục thảo luận về việc có tiếp tục duy trì quy định bắt buộc cách ly trong vòng 7 ngày với người mắc COVID-19 hay không. Nếu có điều chỉnh thì dự kiến quy định mới sẽ được áp dụng từ ngày 20/6.