GNI bình quân đầu người năm 2021 của Hàn Quốc tăng 10,5%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/6 cho biết Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2021 đạt 35.373 USD, tăng 10,5% so với 32.004 USD của một năm trước.GNI bình quân đầu người của Hàn Quốc giảm hai năm liên tiếp từ sau năm 2018 (33.564 USD) và đã tăng trở lại vào năm ngoái. GNI bình quân đầu người là chỉ số nhằm xác định mức sống của người dân, được tính toán bằng cách chia tổng thu nhập ở trong và ngoài nước của người dân cho tổng dân số. Năm ngoái, tỷ giá hối đoái won/USD giảm 3% khiến GNI bình quân đầu người theo đồng won đạt 40,82 triệu won, tăng 7,2% so với một năm trước, mức tăng thấp hơn so với đồng USD.Tổng thu nhập quốc gia khả dụng theo đầu người (Personal Gross Disposable Income - PGDI), chỉ số thể hiện sức mua của các hộ gia đình, trong năm 2021 đạt 19.501 USD, tăng 8,6% so với năm 2020 (tương đương 22.317.000 won, tăng 5,2%).Mặt khác, tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế năm ngoái đạt 4,1%, cao hơn 0,1% so với con số sơ bộ công bố hồi tháng 3 vừa qua.Cụ thể, tăng trưởng ngành chế tạo đạt 6,9%; ngành điện, gas đô thị, nước sinh hoạt 4%; ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,8%; ngược lại ngành xây dựng giảm 2,6%.GDP danh nghĩa phản ánh biến động vật giá đạt 2.071.700 tỷ won, tăng 6,7% so với một năm trước (tương đương 1.810,2 tỷ USD, tăng 10,1%, do tỷ giá hối đoái won/USD giảm).Chỉ số giảm phát GDP (GDP danh nghĩa chia GDP thực tế), phản ánh tốc độ tăng giá của hàng hóa, tăng 2,5% so với năm kế trước, mức cao nhất trong 6 năm gần đây.Tổng tỷ lệ tiết kiệm của các hộ gia đình là 36,3%, tăng 0,3% so với năm 2020. Tổng tỷ lệ đầu tư trong nước tăng 0,1% lên 31,8%.